"I nostri obiettivi sono un portiere, un terzino, un centrocampista e un esterno d’attacco". A rilanciare le ultime notizie sugli obiettivi di mercato del Napoli è il presidente, Aurelio De Laurentiis, che nell'intervista al Corriere dello Sport chiarisce subito come sia ormai fatta per Simone Verdi del Bologna e come Carlo Ancelotti gli abbia chiesto di conservare l'80% della rosa che reputa già abbastanza competitiva. Un manager, molto più di un tecnico: l'ex allenatore del Bayern Monaco è stato scelto con un fine specifico, ovvero alimentare il processo d'internazionalizzazione del club e con esso il brand che non può prescindere da una presenza onorevole nelle Coppe. A Castel Volturno – quartier generale dei campani – si lavora anche su un altro fronte. "Seguirò personalmente la ristrutturazione totale – ha aggiunto il patron -. Ho fatto la lista della spesa e nel giro di un paio di mesi avremo un centro finalmente all'altezza".

Altolà al City, Jorginho costa caro. In attesa di annunci ufficiali (quello dell'esterno rossoblù dovrebbe essere imminente) e di trattative sulle quali piazzare l'affondo (da Torreira e Fabian Ruiz per il centrocampo con Badelj affare a parametro zero, Vrsaljko e Bereszynski per la difesa), il patron rivela anche il retroscena della trattativa che il Manchester City ha messo in piedi per avere Jorginho. L'italo-brasiliano, fulcro della squadra e dell'identità tattica di Sarri, ha folgorato Pep Guardiola ma è presto per definirlo in partenza. "Per lui ho rifiutato 45 milioni più 5 di bonus – ha aggiunto il massimo dirigente dei partenopei (ma il tentativo è elevare la parte fissa a 50, ndr) -. Hamsik pensa di andare in Cina? Non lo fermeremo".

Cedere e reinvestire, ma chi? Detto di Jorginho e del capitano (per adesso i maggiori indiziati a lasciare la maglia azzurra), resta da valutare la posizione di Hysaj che ha una clausola rescissoria di 50 milioni. Fino a quando Sarri era nell'orbita del Chelsea, era ipotizzabile che il Blues si facessero avanti per accontentare il tecnico ma adesso che il passaggio a Londra sembra sfumato tutto resta nell'alveo della normalità, compresa la necessità di reperire un'alternativa in quella zona del campo (il laterale polacco della Samp, connazionale di Zielinski e Milik).

Questione portiere. Rui Patricio, che s'è svincolato dallo Sporting Lisbona, non sembra più così vicino per due ragioni: la prima è che Ancelotti preferisce un profilo differente (Areola del Psg, che vuole andar via dalla Francia per non essere secondo a Buffon; Leno del Bayer Leverkusen, seguito da tempo); la seconda è che il Wolverhampton (club inglese nel quale l'agente, Jorge Mendes, ha interessi) ha mosso passi importanti nelle ultime ore. "Dal 10 al 31 luglio Carlo potrà valutare l'intera rosa e prenderà delle decisioni – dice De Laurentiis -, il 4 agosto saremo a Dublino col Liverpool e vedremo il suo primo Napoli". Provare, per credere.