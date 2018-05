Il passaggio di Gigi Buffon al Paris Saint Germain potrebbe creare un effetto domino nel mercato dei portieri. Il titolare della squadra Campione di Francia Alphonse Areola potrebbe essere il primo a cambiare aria e per lui si parla anche del Napoli, che da tempo è alla ricerca di un nuovo numero uno dopo la partenza di Reina. Il giovane portiere transalpino non vuole diventare la riserva dell’ex portiere juventino e chiaramente ha detto che in caso di firma di Buffon andrà via.

Caso Areola. Buffon sta per firmare un ricco biennale con il Paris e chiaramente non va in Ligue 1 per scaldare la panchina, Areola, che ha disputato un’eccellente stagione, secondo quanto riferisce l’Equipe avrebbe già messo le cose in chiaro dicendo che non rinnoverà se arriverà l’ex portiere della nazionale italiana. Questo scrive il quotidiano francese: “Il portiere non vede di buon occhio l’arrivo di Buffon che potrebbe rubargli il posto da titolare e ha avvertito che non rinnoverà per far il sostituto”. Areola ha il contratto in scadenza nel 2019 e se non rinnoverà andrà via l’anno prossimo a costo zero. Mentre è certa la partenza di Trapp, che nell’ultima stagione ha fatto da riserva.

in foto: La stagione di Areola.

Areola nel mirino del Napoli. Il venticinquenne portiere del Paris Saint Germain, che vinse con la Francia il Mondiale Under 20 e vanta anche un’esperienza nella Liga con il Villarreal, è diventato un obiettivo di mercato del Napoli. Il giocatore al momento viene valutato 20 milioni di euro. Per i partenopei Areola sarebbe un grande colpo, d’altronde il portiere del Psg sarà il terzo portiere della Francia ai Mondiali, ed è già un numero uno di prima fascia.

Sirigu alternativa di Areola

La società del presidente De Laurentiis è attivissima sul mercato. In avanti arriverà Verdi, ma non Chiesa. La Fiorentina ha rifiutato una super offerta, mentre a centrocampo al posto di Jorginho, a un passo dal City, arriverà uno tra Fabian Ruiz e Torreira. Mentre di portieri ne arriveranno sicuramente due, perché anche Rafael è andato via. E oltre al francese Areola nel mirino c’è Salvatore Sirigu, che dopo il grande campionato con il Torino ha ritrovato anche la maglia della Nazionale.