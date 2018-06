E' stato una delle rivelazioni più importanti dell'ultimo campionato e sarà uno dei pezzi pregiati della prossima estate. A soli vent'anni Federico Chiesa ha già bruciato le tappe e reso orgoglioso suo padre Enrico: il suo primo tifoso e "consigliere". Atteso dalla partita di Torino con la Nazionale, l'attaccante della Fiorentina ha recentemente parlato delle prime indiscrezioni di mercato relative al suo nome.

Seguito dai principali top club italiani, soprattutto Inter, Roma e Napoli, il classe 1997 ha commentato la supervalutazione che gli operatori di mercato hanno dato al suo cartellino: "La valutazione di 60 milioni di euro? Fa piacere, vuol dire che quello che ho dato in campo è stato ripagato con elogi, complimenti e certe valutazioni che secondo me sono anche esagerate. Ma il mercato di oggi è così".

I consigli di papà Enrico

Nell'intervista concessa a "Rai Sport", Federico Chiesa ha poi spiegato la decisione di non farsi seguire da nessun procuratore: "L'ho presa con la famiglia e in questo momento era giusto che mi seguisse mio padre, poi vedremo in futuro cosa accadrà – ha spiegato il giovane giocatore viola – Come padre mi segue tantissimo e mi riprende soprattutto dal punto di vista comportamentale. Mi ricordo che contro il Pescara presi un rosso ingenuo: già avevo capito di aver sbagliato ma lui me lo fece capire non parlandomi per tre giorni".

Classe e umiltà, due grandi doti che Federico ha messo a disposizione anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Il nuovo commissario tecnico, ha subito ripagato la grande disponibilità dell'attaccante della Fiorentina schierandolo in campo nelle amichevoli con Arabia Saudita e Francia: "Mancini? Si vede che ha esperienza, parla la stessa lingua dei calciatori – ha concluso Chiesa – E' un grandissimo mister e darà tanto alla Nazionale".