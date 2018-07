La settimana che sta per iniziare, quando al ritiro di Dimaro mancano appena dieci giorni, potrebbe essere quella decisiva per il mercato azzurro che, fra rinnovi e ufficialità, dovrebbe restituire a Carlo Ancelotti una buona dose di risorse da impiegare nella stagione 2018/19.

Risorse preziose, di più, vitali, che vanno a colmare quei buchi presenti nello scacchiere napoletano e che garantiranno all’allenatore ex Bayern Monaco una rosa ‘doppia’, con ogni reparto coperto, al momento, da almeno due validissimi calciatori. E così dalle prossime firme di Fabian Ruiz e di Meret al ripensamento di Hamsik fino alle lusinghe per Sepe e Grassi, ecco le ultime di mercato provenienti da Napoli.

Trattative calde: quattro colpi, il Napoli come un mitra Thompson

Negli anni ’20 un’arma, il mitra Thompson, scompaginò il suo specifico mercato per la portata dei colpi che poteva mettere in serie in appena un giro di orologio: circa 850 al minuto. Un’arma che, con i dovuti distinguo, somiglia al Napoli di Giuntoli chiamato, nelle prossime ore, a formalizzare gli accordi per la corsia destra e la porta.

Al netto del recente annuncio di giovedì scorso del rinnovo fino al 2021 del centrale Raul Albiol con lo spagnolo che, negli ultimi giorni, era stato tentato dal Chelsea di Sarri e dal ritorno in Spagna al Villarreal, in settimana, arriveranno le ufficialità per gli estremi difensori dall’Udinese Meret e Karnezis, per un’operazione complessiva da 28 milioni di euro, con 22 milioni più tre di bonus per l’italiano classe ’97 e 2.5 milioni per il greco (più altri 500mila di bonus per lui), per il terzino dell’RB Salisburgo Lainer (con Hakimi sogno ancora vivo per la dirigenza campana), 12 milioni di euro per lui e per Fabian Ruiz per quattro innesti di assoluto valore. Quattro ragazzi che vanno ad occupare le caselle vuote lasciate dalle partenze di Rafael, Reina e Maggio e che potrebbero rappresentare l’asse su cui fondare il nuovo, longevo voltoazzurra.

in foto: la scheda Tranfermarkt di Lainer

Sempre in ottica acquisti, in caso di partenza di Hysaj, richiesto dal Chelsea, con la pista Vrsaljko che continua ad allontanarsi (il croato pare vicino all’Inter), si parla di Meunier del Paris Saint Germain ma anche del terzino francese dello Stoccarda Pavard che sta ben figurando con la Francia nel mondiale russo. Sulla corsia opposta, malgrado le presenze in rosa di Mario Rui e Ghoulam, il nuovo possibile stop per l’algerino potrebbe costringere i campani a sondare il mercato per quella zona del campo e provare a firmare un altro fluidificante mancino. I nomi? Darmian, su cui c’è pure la Juventus, ed il marocchino Hakimi.

Jorginho, ci siamo. Hamsik, ritorna sui suoi passi. Sepe e Grassi in lista di sbarco

La settimana, come vi dicevamo, si tinge d’importanza anche per quanto riguarda gli addii con Jorginho, dopo quasi un mese abbondante di serrate trattative sull’asse Manchester-Napoli, pronto ad abbandonare il Brasile, dove sta trascorrendo le vacanze con la famiglia, per volare direzione Inghilterra e firmare il contratto che lo legherà ai Citizen per i prossimi cinque anni. Chi invece, al momento, sembra tutt’altro che pronto per decollare, e raggiungere la Cina, pare il capitano Marek Hamsik con lo Shandong Luneng, la stessa squadra dell’italiano Pellé, incapace di abbattere le resistenze del patron De Laurentiis ed attrarre a sé il forte centrocampista slovacco.

Hamsik, infatti, pur tentato dal lauto ingaggio propostogli in terra orientale, sembrerebbe essersi convinto della bontà tecnica del progetto ancelottiano che prevederebbe pure una nuova visione, nella sua carriera, con lo spostamento, in contumacia Jorginho, al centro della mediana, nel punto nevralgico del campo, in cabina di regia. In lista di sbarco, invece, Grassi, Sepe e Maggio. Il primo, destinato al Torino, con Mazzarri suo primo sponsor ed estimatore; il secondo, malgrado il recente inserimento della Fiorentina, promesso del Parma che, sfruttando gli ottimi rapporti fra i ds Faggiano e Giuntoli, prova a prendere pure Tonelli, c’è però da valutare il suo ingaggio, Roberto Insigne e Amato Ciciretti ed il terzo sulla via di Verona, sponda Hellas, con Maggio possibile tassello da cui ripartire per l’assalto alla promozione in Serie A degli scaligeri.

Cosa serve? Forse, un esterno d’attacco e… Fabregas?

Le ultime ore sono pure state utili per arricchire il giallo Younes con una serie di colpi di scena da gennaio a oggi, chiedere a Netflix, possibile materiale per una nuova serie tv per il colosso statunitense. Battute a parte, il tedesco dopo infiniti ripensamenti, tentativi di rescissione, minacce, flirt e dichiarazioni d’amore verso altre squadre, Wolfsburg, Fiorentina e poi Genoa, si sarebbe, il condizionale è d’obbligo in questo specifico caso, rotto il tendine d’achille per uno stop di almeno 7-8 mesi. Eppure, al momento, nessuna comunicazione ufficiale è arrivata al Napoli con gli azzurri che, ora, vogliono vederci chiaro e pure cercare una strategia per rimpiazzare, almeno numericamente, il bizzoso tedesco.

in foto: gli obiettivi azzurri secondo il portale Transfermarkt.it

Sul taccuino di Giuntoli, per la mediana poi, secondo i tabloid inglesi, forse nel perimetro dell’accordo, del gentlmen agreement col Chelsea, ci sarebbe pure Fabregas che, proprio da Londra, danno vicinissimo al Napoli. Un arrivo importantissimo e che potrebbe finalmente chiudere il toto-nomi sul presunto mister x napoletano, appunto, 31enne e top player di una grande d’Europa.

Il sogno. Torna in auge Benzema

Indizi, che compongono più di una prova, e che portano, al di là dell’ex Barcellona Fabregas, al nome di Benzema, sogno proibito di Ancelotti col tecnico romagnolo che lo avrebbe chiesto come unico grande sforzo economico della campagna acquisti napoletana. La trattativa sia pure complicata è viva, reale con Ancelotti che sta corteggiando il ragazzo con frequenti colloqui a cadenza quotidiana per convincerlo ad abbracciare Napoli e la sfida italiana. I 50 milioni richiesti dal Real Madrid ed il suo ingaggio, abbondantemente fuori il tetto massimo degli azzurri, frenano però gli entusiasmi dei supporters che potrebbero abbracciare l’asso transalpino solo grazie alla grande voglia di Karim di tuffarsi al ‘San Paolo’ e divenirne nuovo, inarrestabile idolo.

Come giocherebbe il Napoli oggi