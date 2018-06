Il Napoli è attivissimo sul mercato. Finora è arrivato ‘solo’ Verdi, ma gli affari Fabian Ruiz e Meret sono a un passo dalla conclusione. Ancelotti di sicuro avrà a disposizione parecchi rinforzi e tra questi potrebbe esserci Mateo Kovacic, centrocampista croato che è anche un obiettivo di mercato di Inter, Juventus e Roma e che da tre anni gioca con il Real Madrid. Il club partenopeo sembra pronto a effettuare un’offerta importante per l’ex nerazzurro.

Kovacic con il Real Madrid ha vinto tre Champions League nelle ultime tre stagioni, anche se non lo ha fatto mai da titolare, davanti ha un terzetto doc formato da Modric, Kroos e Casemiro. Al termine dell’ennesima stagione trionfale il giocatore classe 1994 ha espresso il desiderio di voler cambiare aria. Il Real vorrebbe tenerlo, ma si sa che è sempre sbagliato mantenere in squadra un giocatore scontento. Nell’attesa di capire se Lopetegui sarà piuttosto convincente e riuscirà a far cambiare idea a Kovacic, e a fargli rispettare il contratto che scade nel 2021, il Napoli ci prova.

De Laurentiis sa che non sarà facile vincere una concorrenza folta e importante, ma l’asso nella manica è Carlo Ancelotti, garanzia di successo. Il Real lo pagò 30 milioni di euro tre anni fa, accontentò Benitez e lo prelevò dall’Inter. Oggi il giocatore viene valutato dai campioni d’Europa circa 50 milioni di euro, difficile immaginare uno sconto per qualunque pretendente. Anche se il Napoli potrebbe cercare di far leva sulla volontà d’addio del giocatore e magari spendere un po’ meno.

Il centrocampo del Napoli può cambiare parecchio. Capitan Hamsik non dovrebbe andare più in Cina, Jorginho invece è sempre vicinissimo al Manchester City. Non si toccano Allan e Zielinski, mentre il destino di Rog e Diawara è tutto da decidere. Fabian Ruiz è stato di fatto preso e se arrivasse Kovacic il reparto sarebbe sicuramente più ricco e più completo.