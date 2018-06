Grande apprensione in casa Napoli per le condizioni di Faouzi Ghoulam, e sul suo possibile nuovo infortunio al ginocchio. Lo sfortunato esterno algerino reduce dal doppio infortunio al ginocchio destro (prima la rottura del legamento crociato anteriore, e poi la frattura trasversale della rotula) sta vivendo momenti difficili a causa di un problema allo stesso arto già operato. Tutto è accaduto a Miami, dove Ghoulam si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza: il ginocchio già martoriato dagli infortuni si è gonfiato improvvisamente, facendo preoccupare in primis il giocatore ma anche il Napoli. Il rischio di un nuovo grave infortunio e di un ulteriore lungo stop spaventa tutti.

Ghoulam, nuovo infortunio al ginocchio: sospetta nuova frattura della rotula

Le ultime sulle condizioni di Ghoulam arrivano da Radio Crc con il giornalista Auriemma che ha provato a fare il punto della situazione. Tutto si basa sul parere del professor Mariani, ovvero il luminare che ha operato il calciatore e ne ha seguito il recupero. Il dottore ha ricevuto la radiografia fatta da Ghoulam a Miami e spedita a Villa Stuart. Ovviamente Mariani vuole vedere dal vivo il giocatore e il ginocchio per capire le sue condizioni. Il sospetto attuale è quello di una nuova rottura della rotula che potrebbe costare all'algerino, un ulteriore e lungo stop

Cosa è successo a Ghoulam, come si è infortunato l'algerino del Napoli

Al più presto dunque Ghoulam, nei primi giorni della settimana dovrà necessariamente tornare in Italia per sottoporsi alle visite del caso a Villa Stuart. Nel frattempo emergono ulteriori retroscena su quanto accaduto al giocatore e al suo ginocchio: Ghoulam nelle ultime settimane si è affidato ad un professional trainer esperto nel recupero di numerosi sportivi, Hamsik compreso. Tutto sembrava procedere per il meglio fino a quando pochi giorni fa il calciatore ha seguito uno specialista della NBA sottoponendosi a determinati lavori che hanno causato il gonfiore al ginocchio. In tutto questo c'è anche il pressing dello United interessato al giocatore, tramite la procura di Jorge Mendes e doveva vederlo e constatarne la condizione fisica.

Perché il Napoli è arrabbiato con Ghoulam

Solo la visita della prossima settimana permetterà di sciogliere tutti i dubbi sulle reali condizioni del ginocchio di Ghoulam. Nel frattempo ulteriori indiscrezioni parlano in un Napoli molto arrabbiato, con il giocatore e il suo entourage: secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, prima di partire per gli Stati Uniti, il chirurgo aveva infatti invitato il calciatore a sottoporsi ad un breve intervento in day hospital, per rimuovere la placca che gli era stata impiantata dopo la frattura alla rotula. Un'operazione semplice e veloce, alla quale l’esterno algerino si è però opposto preferendo partire subito per la sua vacanza a Miami.