Dopo esser stato un giocatore fondamentale per il Napoli di Maurizio Sarri, Faouzi Ghoulam sarà importante anche per il nuovo corso di Carlo Ancelotti. Il problema del difensore algerino rimane però quello di recuperare perfettamente dall'intervento chirurgico dello scorso febbraio, quando a Villa Stuart il Professor Mariani lo operò per la frattura trasversale della rotula del ginocchio destro: lo stesso che, pochi mesi prima, fermò il giocatore per la rottura del legamento crociato anteriore.

In attesa di ritrovare i compagni e il nuovo allenatore nel ritiro di Dimaro, il difensore algerino sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza a Miami, da dove ha però fatto scattare un allarme proprio per le condizioni del suo ginocchio: apparso negli ultimi giorni molto gonfio. Una situazione che ha ovviamente preoccupato lo staff medico della società partenopea, che ha fatto fare al giocatore alcuni esami e ordinato un rientro anticipato in Italia. Ghoulam sarà a questo punto in Italia già nella prossima settimana, quando dovrà sottoporsi ad ulteriori controlli nella clinica romana dove è stato operato.

La decisione del giocatore

Il problema al ginocchio di Ghoulam, ha inoltre indispettito la dirigenza campana. Il rischio di non poter recuperare pienamente l'algerino per l'inizio del campionato, potrebbe infatti rovinare l'estate di De Laurentiis e di Giuntoli: già contrariati dal presunto comportamento anomalo del giocatore. Nelle scorse ore, la "Gazzetta dello Sport" ha infatti rivelato un retroscena riguardante il calciatore del Napoli, al quale era stato dato un consiglio dal professor Mariani.

Prima di partire per gli States, il chirurgo aveva infatti invitato Ghoulam di sottoporsi ad un breve intervento in day hospital, per rimuovere la placca che gli era stata impiantata per «cerchiare» la frattura alla rotula. Un'operazione semplice e veloce, alla quale l’esterno algerino si è però opposto preferendo partire subito per la sua vacanza a Miami.