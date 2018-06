Sono ore calde per il futuro di Maurizio Sarri. L'ormai ex allenatore del Napoli è infatti molto vicino a firmare con il Chelsea, dopo che il club londinese ha siglato un patto di non belligeranza con la società partenopea. Nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis ha infatti mantenuto fede alle promesse. Di fronte alla decisione di Abramovich di non interferire nel mercato azzurro con l'attacco alle clausole di Callejon, Albiol e Hysaj, il presidente campano ha così accettato di liberare Sarri a fronte del pagamento di un indennizzo di 5 milioni di euro.

L'investimento di Abramovich

Il lungo braccio di ferro tra il patron del Napoli e il cinquantanovenne allenatore, è dunque arrivato alla sua conclusione e permetterà all'ex mister dell'Empoli di accasarsi finalmente al Chelsea e di dare inizio alla sua esperienza in Premier League, su quella stessa panchina che fino a qualche settimana era di proprietà di Antonio Conte. La società di Stanford Bridge, che alla fine metterà a bilancio una cifra complessiva di 37/38 milioni di euro (6 mln d'ingaggio per tre stagioni a Sarri, 5 a De Laurentiis e 11 per la penale da pagare a Conte), darà l'annuncio ufficiale tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.

Per Lainer è fatta

Nella giornata dello sbarco a Torino di Joao Cancelo, anche lo stesso club partenopeo si è mosso per un difensore esterno. Le ultime notizie relative alla calcio mercato della società partenopea, rivelano infatti di un accordo raggiunto dal club di Aurelio de Laurentiis con il laterale destro Stefan Lainer. Il giocatore austriaco classe '92, costerà al presidente azzurro circa 12 milioni di euro e sostituirà Maggio, che ha già raggiunto un accordo col Verona. L'ormai ex calciatore del Salisburgo, che si era messo in luce con la squadra dei "Tori Rossi" nell'ultima Champions League, secondo i piani di Ancelotti dovrebbe fare il vice di Hisaj.