Andrà a fare la rivoluzione a Londra. Maurizio Sarri assumerà la guida del tecnica del Chelsea: dall'Inghilterra ne sono sicuri, tant'è che i tabloid filtrano l'indiscrezione dell'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore ed è considerata mera formalità. Di fatto, a leggere il racconto dei giornali d'Oltremanica, l'ex allenatore del Napoli può considerarsi al timone dei Blues. Un azzurro più marcato… questione di sfumature e di passaggi burocratici (serve liquidare Antonio Conte) necessari per definire gli ultimi dettagli della trattativa: il presidente dei partenopei ha accettato di lasciar partire il tecnico dietro pagamento di un indennizzo di 5 milioni di euro. Una somma che si ricava sottraendo dal valore della clausola rescissoria scaduta da quasi un mese (8 milioni) gli stipendi che il club avrebbe dovuto corrispondere al ‘mister' sotto contratto fino al 2020.

Come Villas-Boas, Sarri vivrà nel centro sportivo. E' il Daily Mail a fornire altri dettagli sull'arrivo di Sarri dalle parti di Stamford Bridge, a cominciare dalla location scelta dall'allenatore per il proprio soggiorno: ha chiesto e ottenuto di risiedere dentro il centro sportivo dei Blues, a Cobham, 20 km a sud ovest di Londra. Fece lo stesso per un breve periodo anche Villas-Boas poi venne esonerato. Una struttura che per appassionato di sport è un po' come entrare al Luna Park e restare a bocca aperta dinanzi a tutte quelle attrazioni… un impianto che si estende su un'area di quasi 4mila metri quadrati, è dotato 18 campi all'aperto e ha perfino un bunker sotterraneo. E' in quel luogo che i calciatori, nell'attesa che tra mercato e fine del mondiale il gruppo si compatti, inizieranno la prima parte della preparazione pre-campionato mentre quella ufficiale scatterà il 9 luglio (23 luglio prima amichevole, debutto in campionato 11 agosto.

Le cifre del contratto. Sarri firmerà un contratto fino al 2021 con stipendio 6 milioni di euro e diritti di immagine che saranno a proprio appannaggio. Avrà come più stretto collaboratore Gianfranco Zola con il quale ha già stilato una sorta di lista della spesa: il primo acquisto potrebbe essere Daniele Rugani della Juventus (che ha già allenato ai tempi dell'Empoli e avrebbe voluto portare a Napoli) mentre il sogno è avere di nuovo con sé Gonzalo Higuain.