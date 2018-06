Il rilancio da parte del Napoli s'è rivelato decisivo. Dodici milioni di euro (+2 rispetto all'offerta iniziale) hanno convinto il Salisburgo – complice la volontà del calciatore – a dire sì alla cessione di Stefan Lainer, 25 anni, laterale destro austriaco che sulla propria corsia può coprire il ruolo di terzino, esterno di centrocampo o addirittura adattarsi al ruolo d'ala. E' lui il terzo colpo di mercato dei partenopei dopo Simone Verdi (già ufficializzato) e Fabian Ruiz (il calciatore è stato anche in città ma deve ancora attendere che la parte burocratica faccia il suo corso), tant'è che sarebbero già programmate le visite mediche come annunciato da Di Marzio a Sky Sport e ribadito da Carlo Alvino di Tv Luna in un suo tweet.

Il difensore nella Top 11 della scorsa Europa League. Toccherà al difensore del ‘Toro Rosso' prendere il posto di Christian Maggio e garantire la giusta alternativa a Hysaj tra campionato e Champions. Lainer (che nei giorni scorsi non aveva preso parte al raduno del club in vista del ritiro) arriva sotto il Vesuvio con ottime credenziali in virtù di una stagione giocata tenendo uno standard di rendimento medio-alto: è stato tra i protagonisti della squadra in Europa League s'è fermata solo in semifinale e la Uefa lo ha premiato inserendolo nella Top 11 annuale della Coppa. Nell'ultima stagione ha fatto registrare 33 presenze in campionato (1 gol, 4 assist) e 18 in Coppa (compresi i preliminari – 1 rete, 7 assist).

in foto: La scheda di Lainer (fonte whoscored.com)

Scelto il portiere, ecco Meret. E spunta Sorrentino come secondo

Tre volti nuovi ma, a giudicare dalle news in tempo reale, potrebbero salire a cinque qualora si dovesse definire la trattativa con l'Udinese per il portiere, Alex Meret. Ventuno anni, viene considerato un investimento per il futuro non solo per l'età ma per le qualità che ha mostrato tra i pali della Spal nonostante l'infortunio e le difficoltà incontrate dalla formazione estense in Serie A. L'opera diplomatica è giunta alla stretta cruciale: 25 milioni di euro più bonus così da arrivare a quota 30 (con pagamento dilazionato) è l'ultima somma messa sul piatto dagli azzurri che presto potrebbero colmare la casella rimasta vacante dopo la partenza di Pepe Reina. Accanto a Meret, però, ci sarà un estremo difensore d'esperienza: secondo il Corriere di Verona si tratta di Stefano Sorrentino, 39enne portiere campano originario di Cava de' Tirreni.