Un mix di giovani talentuosi e affamati di successi, e giocatori esperti abituati a lottare per obiettivi prestigiosi. E' questo il Napoli che vuole Carlo Ancelotti che inizia a raccogliere i frutti dell'operato sul mercato della dirigenza azzurra: dopo Fabian Ruiz e Verdi, con il colpo Lainer in canna e la questione portieri risolta con Meret e Karnezis, le trattative del club partenopeo potrebbero riservare sorprese. Nelle ultime notizie di calciomercato del Napoli infatti c'è un colpo big, di caratura internazionale e soprattutto d'esperienza. A tal proposito è stato il presidente De Laurentiis a dare un indizio anagrafico sul prossimo neoacquisto azzurro: avrà 31 anni.

Napoli, la rivelazione di De Laurentiis sull'ultimo colpo di calciomercato

Nelle notizie sulla trattativa di calciomercato dell'ultim'ora del Napoli c'è il possibile acquisto di un calciatore d'esperienza, di livello internazionale. E' stato lo stesso presidente De Laurentiis ad aprire a questa prospettiva attraverso delle dichiarazioni riportate dall'edizione odierna di La Repubblica. Queste le parole del presidente del club azzurro sulla richiesta del suo nuovo allenatore: "Ancelotti mi ha chiesto un 31enne d’esperienza…". Nessuna indicazione sul ruolo, con l'unico riferimento relativo all'età. Una situazione che apre a possibili soluzioni relative a diversi giocatori.

Benzema-Napoli, le cifre e le ultime sulla possibile trattativa con il Real

Tra questi, il nome più gettonato potrebbe essere quello di Karim Benzema. Il Napoli vuole un bomber d'esperienza e di caratura internazionale e chi meglio del classe 1987 Benzema che rientra dunque nella categoria delle possibili richieste di Ancelotti, che ha avuto modo di allenarlo dal 2013 al 2015 sulla panchina delle merengues. Il bomber spegnerà le 31 candeline a dicembre, e nonostante un contratto fino al 2021, ancora una volta è stato accostato al mercato in uscita del club campione d'Europa, in vista di un possibile arrivo di Robert Lewandowski. Rispetto alle scorse sessioni di calciomercato a giocare a favore degli azzurri, c'è il possibile restyling delle merengues che dopo l'addio di Zidane potrebbero cambiare volto con Lopetegui. Il prezzo del suo cartellino è tutt'altro che basso: valutazione di circa 45 milioni.

Calciomercato Napoli, ecco chi sono i 31enni big nel mirino di calciomercato del Napoli

Attenzione però perché sono diversi i 31enni che potrebbero intrigare il Napoli, anche in altri ruolo. L'obiettivo più alla portata potrebbe essere David Luiz, in uscita dal Chelsea nonostante un contratto fino al 2019. Poco spazio in Blues, con il neotecnico Sarri che potrebbe lasciarlo partire magari per piazzare l'affondo per Rugani: al momento il prezzo del suo cartellino è di circa 30 milioni.

Nel mirino del Napoli anche Fabregas e Arturo Vidal

Sempre dal club londinese, ecco l'altro 31enne Fabregas che ha una situazione contrattuale simile a quella del brasiliano, ovvero in scadenza nel 2019. Per lui però potrebbero servire più di 30 milioni, e ad intrigare il Napoli sarebbe la possibilità di contare su un altro centrocampista big per sostituire Jorginho. E per chiudere non può mancare uno dei pupilli di Ancelotti al Bayern, ovvero Arturo Vidal: anche lui ha 31 anni, e un contratto che scade la prossima estate. Quotazione di 35 milioni e operazione molto difficile, visto che ha aperto ad un addio con la possibilità di finire in un club pronto a lottare per vincere la Champions.