La fumata bianca tra club è arrivata in queste ore dopo una trattativa che ha vissuto la fase clou nella notte. Udinese e Napoli hanno finalmente trovato l'accordo per il trasferimento del portiere 21enne, Alex Meret, dal Friuli in azzurro (contratto di 5 anni a 1.2 milioni a stagione più bonus). Due piccioni con una fava… così il club partenopeo ha colmato la lacuna nella rosa dei portieri orfana di Pepe Reina passato a costo zero al Milan. Oltre al giovane estremo difensore dell'Under 21 nel Golfo sbarca una ‘vecchia conoscenza' della Serie A: si tratta del greco Karnezis (33 anni) che farà da chioccia al futuro compagno di squadra nell'avventura tra campionato e Champions. Una specie di ‘usato garantito' e di rientro dal prestito al Watford.

I dettagli economici dell'intesa. E' stato Di Marzio a Sky Sport a chiarire i termini dell'operazione e dell'accordo sulle cifre raggiunto a una quota più bassa rispetto alle pretese dell'Udinese: 22 milioni di euro più 3 di bonus non difficilmente realizzabili per Meret e 2.5 per Karnezis. In totale, dunque, saranno 27.5 i milioni che finiranno nelle casse dei bianconeri friulani rispetto ai 35 complessivi (25 + 10 di bonus) inizialmente oggetto della trattativa tra le parti. L'affare può dirsi concluso ma per l'ufficializzazione servirà attendere ancora qualche ora, giorno al massimo, così che il club partenopeo formalizzi l'intesa anche con gli agenti dei calciatori.

Le altre trattative di mercato del Napoli

Sistemata la questione portieri, al Napoli non resta che chiudere un'altra trattativa che appare in dirittura d'arrivo: si tratta del laterale destro del Slisburgo, Lainer. Anche in questo caso ci sono segnali chiarissimi: il calciatore non ha preso parte al raduno della squadra, la società ha accettato i 12 milioni di euro proposti dai partenopei. Tre colpi nel giro di poco tempo con un quarto già in canna… Fabian Ruiz che a breve effettuerà le visite mediche. Sempre in difesa si registra la novità Raul Albiol: Ancelotti avrebbe convinto l'ex Real a restare, dopo una chiamata mentre il presidente gli ha poi proposto un altro anno di contratto con ingaggio ritoccato (nuova scadenza 2021).