Dopo Dries Mertens e Marek Hamsik, anche Raul Albiol ha deciso di non ascoltare le sirene di mercato e di rimanere a Napoli. Le ultime notizie relative alle trattative del club di Aurelio De Laurentiis, raccontano infatti della decisione del trentaduenne difensore spagnolo di rinnovare il contratto con la società partenopea fino al 2021. A dare notizia dell'ok del giocatore, è stata Sky Sport che ha parlato proprio del futuro di Albiol.

Il difensore cresciuto nelle giovanili del Valencia e arrivato in Italia nell'estate del 2013, prolungherà dunque la sua esperienza all'ombra del Vesuvio e nelle prossime ore metterà il suo autografo sul nuovo contratto dal quale, molto probabilmente, verrà eliminata la clausola rescissoria di 6 milioni di euro. Secondo indiscrezioni, a facilitare la trattativa tra il Napoli e Albiol sarebbe stata anche in questo caso la telefonata di Ancelotti al giocatore.

Il tentativo del Villarreal

Prima dell'intesa trovata tra le due parti, nei giorni scorsi erano circolate voci sul difensore rimbalzate dalla Spagna. Sul centrale partenopeo, ci sarebbe infatti stato il forte pressing del Villarreal che avrebbe tentato Albiol mettendo sul tavolo anche la carta della vicinanza con Vilamarxant: la sua città di origine. Molto stimato da Maurizio Sarri e convinto dal nuovo allenatore, Albiol sarà dunque ancora al centro della difesa anche per la prossima stagione.

Trovata l'intesa con lo spagnolo, il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli possono ora concentrarsi sui nuovi colpi di mercato. Nelle prossime ore potrebbe infatti arrivare la fumata bianca per il sostituto di Pepe Reina. La trattativa con l'Udinese, per i due portieri Meret e Karnezis, è in dirittura d'arrivo. Ai friulani andranno 22 milioni più 3 di bonus per Meret e 2,5 per Karnezis, per un totale di 27,5 milioni di euro.