Prima un vero e proprio intrigo di mercato, poi un clamoroso infortunio che rischia di compromettere la prossima stagione. Amin Younes continua a far parlare di sé, e non per le sue doti tecniche. L'esterno offensivo sinistro tedesco di origini libanesi messo sotto contratto dal Napoli nello scorso inverno potrebbe essere costretto a fare i conti con un lungo stop per un grave problema fisico. A rivelare il tutto ci ha pensato il presidente del Genoa, Enrico Preziosi con parole che inevitabilmente preoccupano e non poco gli azzurri.

Allarme Napoli, gravissimo infortunio di Younes. La rivelazione di Preziosi.

In un'intervista concessa al Secolo XIX, il presidente del Genoa ha parlato di Amin Younes. Il classe 1993 era nel mirino di calciomercato anche del Genoa. Il club del capoluogo ligure era molto interessato alle sue prestazioni, ma ha poi dovuto fare i conti con il Napoli che lo ha messo sotto contratto e con i problemi legati al tira e molla sulle volontà del ragazzo. Come se non bastasse poi, ecco il grave infortunio al tendine, con tanto di stop lunghissimo: "Younes lo avevamo già preso, ma poi sono sorti problemi relativamente a contratti firmati in precedenza e non abbiamo fatto più nulla. Adesso si è pure fatto male al tendine e dovrà stare fermo 7-8 mesi".

Younes al Napoli, la situazione di calciomercato

Una brutta notizia dunque che se dovesse essere confermata rappresenterebbe una vera e propria tegola per il Napoli. Il club azzurro nello scorso interno aveva messo sotto contratto Younes, approdato al San Paolo per assistere anche al match contro il Bologna. Poi però ecco il ritorno in Olanda, e il tira e molla con le voci relative alla volontà di non trasferirsi in azzurro, con il Wolfsburg pronto a puntare su di lui. Alla fine però il tormentone legato al futuro del ragazzo, che per un periodo aveva fatto addirittura perdere le proprie tracce, sembrava essere finito, con il cambio di entourage e la disponibilità a rispettare il contratto a partire da luglio

in foto: Foto Whoscored.com

Il futuro di Younes al Napoli, perché il neoacquisto potrebbe essere già ceduto

A questo punto le cose potrebbero cambiare e il Napoli, in caso di infortunio potrebbe anche decidere di mettere sul mercato Younes. Un'eventuale cessione del calciatore, acquistato a zero dagli azzurri essendo in scadenza di contratto con l'Ajax, potrebbe comunque giovare una plusvalenza. Saranno giorni di attente valutazioni per il centrocampista offensivo di origini libanesi, che in caso di tempi lunghissimi di recupero dall'infortunio potrebbe clamorosamente salutare Napoli senza aver giocato nemmeno una partita.