Considerando che si parla del Napoli si può dire tranquillamente che la vicenda di Younes, l’attaccante tedesco dell’Ajax che prima ha detto sì, pare firmando, poi è scomparso e successivamente ha detto no al club, è diventata una soap opera come ‘Un posto al sole’, soap napoletana che da oltre vent’anni appassiona milioni di telespettatori. Il giocatore di origini libanesi con gli azzurri avrebbe firmato un contratto, che però probabilmente non rispetterà. E adesso pare che il suo prossimo club di Younes sarà il Wolfsburg, con cui avrebbe firmato un quadriennale.

Verdi, Politano e Younes

Un passo indietro è d’obbligo. Nel mese di gennaio il Napoli vuole prendere un esterno offensivo ci prova con Verdi, il Bologna dice sì, il giocatore rifiuta. Poi ci prova con Politano, la situazione è opposta. Sì del giocatore, no del club. Nel mezzo si inserisce Amin Younes. Il d.s. Giuntoli lo aveva già bloccato, l’accordo era stato raggiunto, ma per la prossima stagione. Un accordo che faceva contenti tutti: il giocatore che avrebbe giocato ancora per sei mesi con l’Ajax e il Napoli che lo comprava a costo zero. La mancata chiusura per Verdi e Politano ha portato a un cambio di programma e a un’accelerata.

Vedi Napoli e poi non torni più

Younes arriva a Napoli, vede i futuri compagni battere il Bologna, effettua le visite mediche e trova l’accordo, poi va via, dice di dover tornare in Olanda per sistemare un paio di cose, ma non torna più. Per giorni è irreperibile, quando il mercato chiude Younes torna raggiungibile. Inizia una ridda di voci. Se ne dicono di tutti i colori. La sostanza è che Younes con il Napoli non ci vuole giocare. Si è parlato anche di un rinnovo con l’Ajax, dell’interessamento del Bayern e di molto altro.

L’accordo tra il Wolfsburg e Younes

Il Napoli resta sereno perché, in tempi non sospetti, ha fatto sapere che la firma sul contratto c’è e chi lo vuole non può immaginare di prenderlo a zero. Adesso, con l’avvicinarsi della campagna acquisti, secondo quanto riferisce il portale tedesco ‘Sport1’ il giocatore avrebbe firmato un contratto di quattro anni con il Wolfsburg. Il mistero si infittisce, le vie legali sembrano sempre più vicine e gli amanti della soap attendono un’altra puntata.