Harry Kane guadagna la copertina del Mondiale di Russia 2018. E' lui il trascinatore dell'Inghilterra che travolge Panama con un punteggio tennistico (6-1). E' lui a fare marameo a Cristiano Ronaldo, staccandolo in classifica cannonieri e strappandogli (per adesso) lo scettro di bomber della Coppa. E' lui che, dopo la doppietta di Romelo Lukaku, ha replicato all'attaccante del Belgio (e del Manchester United) affondando i colpi nella difesa avversaria. Si ritroveranno l'uno di fronte all'altro il 28 giugno, quando nella terza e ultima gara del Gruppo G in palio ci sarà, oltre alle ambizioni personali, il primo posto nel girone e le possibilità d'incrocio con il Gruppo H dominato da Senegal e Giappone.

La rete segnata da Panama ai Mondiali (la prima in assoluto nella loro storia) rischia di costare cara alla nazionale dei Tre Leoni e dei Diavoli Rossi. Il motivo? Lo stesso che tiene in bilico il primato tra Spagna e Portogallo (Gruppo B), la qualificazione dell'Argentina (Gruppo D), la leadership e la qualificazione tra Brasile, Svizzera e Serbia (Gruppo E). In caso di parità assoluta, anche nel calcolo della differenza reti, a decidere la posizione in graduatoria sarà il dato relativo al fairplay, ovvero il numero di cartellini gialli subiti dalle singole squadre. Al momento a essere in vantaggio sono gli inglesi che hanno incassato meno ammonizioni (2) rispetto al Belgio (3).

Come avviene il conteggio in base al regolamento. Nella terza e ultima gara il pareggio non basta per chiudere in vetta ma occorrerà necessariamente evitare sciocchezze sì da non incorrere nei provvedimenti dell'arbitro. In base al regolamento, infatti, il conteggio a detrimento viene effettuato tenendo conto delle sanzioni ricevute: ovvero, -1 per un'ammonizione; -3 in caso di cartellino rosso per somma di ammonizioni; -4 per espulsione diretta; -5 per cartellino giallo e per rosso diretto.

in foto: La classifica del Girone G dei Mondiali di Russia 2018 ’condizionata’ dalle ammonizioni

La classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti. La Fifa indica ben sette parametri per determinare la posizione definitiva di classifica tra squadre che chiudono il girone con lo stesso numero di punti. Si va dalla differenza reti, al sorteggio in ultima istanza. Ecco i criteri indicati dal regolamento: