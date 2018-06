Dentro o fuori per un giallo. Eliminati dal Mondiale di Russia 2018 per colpa di un'ammonizione. Potere regolamento della Fifa che, più della differenza reti, fa del conteggio dei cartellini gialli la discriminante per la composizione delle classifiche dei gironi. Tra i diversi criteri adottati per l'ordinamento della graduatoria al penultimo punto c'è il riferimento alla condotta virtuosa delle squadre. Non dovesse bastare nemmeno il dato sul fairplay, non resta che appellarsi al sorteggio e alla buona sorte.

Una situazione del genere si è già verificata nel Gruppo B dove la Spagna è al primo posto pur avendo in comune col Portogallo (2°) numero di punti, gol fatti/subiti. A fare la differenza è un cartellino giallo in meno preso dagli iberici (Busquets) rispetto ai lusitani (Bruno Fernandes, Bernardo Silva).

in foto: La classifica del Girone B del Mondiale di Russia 2018

Il peso dei cartellini gialli. In gergo si dice, cuore caldo e testa fredda. Servirà anche questo per affrontare l'ultima e decisiva gara del girone di qualificazione agli ottavi di finale. Segnare può non basare perché con sole 3 partite da giocare non è difficile che due nazionali chiudano il mini-ciclo match con punteggi e statistiche identiche in classifica. E' il caso anche di altre due selezioni annoverate tra le possibili candidate alla vittoria della Coppa, entrambe protagoniste sia pure con alterne fortune. Si tratta del Brasile e dell'Argentina, impegnate rispettivamente nel Girone E ed F.

La classifica avulsa nel Girone E, il rischio per l'Argentina. La vittoria della Nigeria ha concesso all'Argentina la possibilità di tornare in corsa per gli ottavi di finale che può conquistare se batte le ‘aquile' e, al tempo stesso, l'Islanda non va oltre il pareggio contro la Croazia. In caso di successo dei geyser e di arrivo a pari punti si ricorrerà alla differenza reti che, al momento, premia gli islandesi (-2) rispetto ai sudamericani (-3). Dovesse realizzarsi parità anche da questo punto di vista allora la somma dei cartellini sarà decisiva… e allo stato dei fatti l'Argentina parte svantaggiata: 3 ammonizioni (Mercado, Otamendi e Acuña) mentre l'Islanda è ferma a 0.

in foto: La classifica del Gruppo D, il girone dell'Argentina al Mondiale di Russia 2018

Brasile, Svizzera e Serbia nel Gruppo E. E' il gruppo nel quale regna i maggiore equilibrio e dove tutto può cambiare all'ultima giornata che prevede Svizzera-Costa Rica e Serbia-Brasile. La Seleçao capolista si gioca il primato con la Svizzera. Al momento la differenza reti premia i verde-oro (+2 rispetto a +1 degli elvetici) ma in caso di parità assoluta anche in questo caso si ricorrerebbe al dato dei cartellini gialli: 3 gli ammoniti tra i sudamericani, 4 tra gli svizzeri tra cui il giallo preso da Shaqiri per l'esultanza alla Balotelli. Ma attenzione alla Serbia, gli ultimi 90 minuti sono da impazzire.