Il gol segnato da Diego Costa è pesantissimo: ha regalato alla Spagna la vittoria nella sfida contro l'Iran (1-0) e il primato nel proprio Girone (il gruppo B) al Mondiale di Russia 2018. Terzo centro in 2 gare per la punta dell'Atletico Madrid che – in attesa delle prodezze di Harry Kane con l'Inghilterra – raccoglie il guanto di sfida lanciato da Cristiano Ronaldo e lo tallona nella classifica marcatori a una rete di differenza (4 per il portoghese, 3 per l'iberico).

Spagna e Portogallo hanno raccolto finora 4 punti e – ironia della sorte – si ritrovano in un bilancio di assoluta parità quanto a differenza reti (+1, frutto di 4 gol fatti e 3 subiti) e scontri diretti (hanno pareggiato per 3-3 nella gara inaugurale del raggruppamento). E allora perché sono le Furie Rosse a figurare in vetta alla classifica del girone? In base a quanto rivelato dal quotidiano Mundo Deportivo la ragione è da cercare nel numero di cartellini gialli che le formazioni hanno incassato nelle prime due gare. La Spagna – che ha visto ammonito solo Sergio Busquets proprio contro il Portogallo – ne ha subito uno in meno a differenza dei lusitani che annoverano Bruno Fernandes nella partita con la Spagna e Adrien Silva in quella contro il Marocco.

Lunedì prossimo 25 giugno – in contemporanea alle ore 20 – ci sarà la terza e ultima giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo. Allo stato dei fatti passerebbero sia la Spagna sia il Portogallo ma l'Iran si gioca il tutto per tutto nella sfida contro i lusitani: se vince li scavalca e sale al secondo posto.

in foto: La classifica del Girone B del Mondiale di Russia 2018

Il ct della Spagna, Fernando Hierro, esprime tutta la propria soddisfazione per l'esito del match senza però nascondere le difficoltà incontrate dalla Roja contro un avversario che ha sfiorato il colpo grosso (il pareggio) relegando gli iberici al terzo posto e con un piede fuori dal Mondiale. "E' stata una partita molto difficile soprattutto nel primo perché il gioco è stato spesso spezzettato di falli e interruzioni – ha ammesso il tecnico -. Dopo il nostro gol l'Iran ha attaccato ma noi siamo riusciti a difenderci bene. Sapevamo che loro potevano essere pericolosi… del resto, in questo Mondiale molte squadre stanno incontrando difficoltà e nessuno sta vincendo facilmente".