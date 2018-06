Il mondiale è il tempio del calcio, il luogo nel quale l’élite del pallone ciclicamente si riunisce e, su di un rettangolo verde, celebra il suo inno, quasi pagano, a favore del football. Qui, in questo estatico, torrido mese, avviene di tutto con le migliori formazioni del mondo, in un conflitto fra continenti, paesi ed emisferi, a battagliare per consacrarsi nazionale più forte del pianeta.

Insomma, metafisicamente parlando, il paradiso per gli amanti di questo sport. Un paradiso ricco, anzi ricchissimo di talenti con i più forti calciatori del globo concentrati, in una sorta di olimpiade, di Olimpo del gioco, nello stesso luogo e sotto gli stessi riflettori. E così, volendo approfondire questa sorta di battaglia campale fra i due mondi calcistici più proficui della storia, con le formazioni europee e sudamericane a vincere tutte le edizioni sin qui disputate, ecco i Dream team di Sud America ed Europa, per valore di mercato, prossimamente in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio.

Europa, CR7 guida lo European Team

Nel gioco del basket a stelle e strisce, ogni febbraio, si tiene uno degli eventi più spettacolari dell’NBA, ovvero: l’All-Star Game. Lì, in quel particolare match, almeno prima dell’attuale riforma del format, si sfidavano le migliori stelle della lega con l’Est a duellare contro i pari grado dell’Ovest per la supremazia, tutta ideale, fra le conference impegnate nella regular season. Ora, provando a mutuare questo gioco anche per il mondo del calcio, specie nella rassegna iridata, ecco i Dream Team dell’Europa, il nord del pianeta, e del Sud America, il meridione del globo in una disfida, per valori di mercato, senza esclusione di colpi.

E così, per l’Europa, da oltre 1 miliardo di euro con diversi fenomeni del calcio in grado, al momento, e nei rispettivi club, di dominare la scena in questo preciso momento storico, troviamo un undici di tutto rispetto. In porta, infatti, troveremmo un talento come De Gea (70 milioni di euro), titolare forse della sua miglior stagione in carriera con, davanti a lui, quattro fenomeni, da destra verso sinistra, da 245 milioni di euro.

Parliamo, nello specifico, di Kimmich (55 mlne Jordi Alba (60 mln) sulle corsie, col primo con una maglia dal primo minuto a causa del recente infortunio di Carvajal in finale di Champions League col Liverpool, e di Hummels (60 mln) e Varane (70 mln) al centro per una diga, franco-tedesca, di sicura affidabilità. In mediana, nel 4-2-3-1 totale, ecco spuntare, ancora una volta, elementi di Francia e Germania come Pogba (90 milioni di euro) e Kroos (80 mln) capaci di abbinare dinamismo, fisicità e qualità tecnica.

Nel tridente a sostegno dell’attesissimo Cristiano Ronaldo (100 mln), autore di ben 44 reti in stagione, invece, c’è la colonia franco-belga con Hazard (110 mln), De Bruyne (150 mln) e Mbappé (120 mln) a chiudere il cerchio di un collettivo da sogno che, da solo, vale un decimo di tutto il parco giocatori mundial. Mica poco.

Sud America, Messi e Neymar al top: è dominio Brasile

L’equipo ecspectacular made in Sud America, invece, risponde con un parco giocatori altrettanto forte con una chiara, evidente matrice verde-oro: su 11 talenti, infatti, ben sette sono fenomeni della Seleçao di Tite. Ma andiamo con ordine. In porta, stante la titolarità in calce al numero #1 della Roma Alisson, troviamo il suo vice Ederson proprietario, al momento, di un market value di ben 50 milioni di euro a fronte dei soli, sfa per dire, 45 del suo connazionale collega. In difese, è supremazia brasiliana con tre difensori su quattro, con Marcelo (60 mln) e Danilo (20 mln) a operare sulle fasce laterali nei panni di fluidificanti ed al centro Marquinhos (55 mln) del Paris Saint Germain e Gimenez (45 mln) di Atletico Madrid e Uruguay.

In mediana, nel terzetto presente nella terra di mezzo chiamata centrocampo, ci sarebbero tre elementi che rappresentano un giusto mix fra forza muscolare e classe con Casemiro (60 mln), nei panni dell’incontrista, del pilastro, dell’uomo equilibrio di reparto, e Coutinho (100 mln) ed il colombiano James Rodriguez (65 mln) in quelli di eclettici giocolieri, anarchici rifinitori, artisti del pallone nel ruolo di mezze-ali. Tutti in grado di garantire un ottimo apporto alla squadra e tutti capaci di aiutare, forse non con gli stessi risultati in entrambe le fasi, il proprio Dream Team.

Un Dream Team che si risolve con un attacco stellare, quasi irraggiungibile, di sicuro valore con 440 milioni di euro a ben definire i lineamenti di un pacchetto avanzato speciale. Un pacchetto da 73 gol e 66 assist stagionali e con dei nomi, che non hanno bisogno di presentazione, come Messi (180 mln), Aguero (80 mln) e Neymar (180 mln).