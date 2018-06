Sono stati resi ufficiali i numeri dei 23 convocati del Brasile che, da metà giugno, avranno il compito di riportare in alto l'orgoglio della Seleçao al Mondiale 2018 dopo la debacle casalinga del 2014. Neymar, il simbolo della nazionale di Tite avrà il numero 10 esattamente come quattro anni fa mentre il numero 9, quello del centravanti, se l'è aggiudicata Gabriel Jesus, in lotta per un posto da titolare con Roberto Firmino, che ha preso il numero 20. Marcelo avrà il numero 12, proprio come nel Real Madrid, Miranda il 3 e Philippe Coutinho l'11. Douglas Costa ai Mondiali avrà la 7 mentre Fernandinho indosserà il 17. Numero 1 per quello che sarà il portiere titolare, cioè Alisson della Roma, mentre Ederson e Cassio hanno preso, rispettivamente, il 23 e il 16. L'ex Milan Thiago Silva ha preso il 3 mentre Marquinhos, ex centrale della Roma, porterà il 13 sulle spalle.

I numeri della Seleçao

1 Alisson, 2 Thiago Silva, 3 Miranda, 4 Geromel, 5 Casemiro, 6 Filipe Luis, 7 Douglas Costa, 8 Renato Augusto, 9 Gabriel Jesus, 10 Neymar, 11 Coutinho, 12 Marcelo, 13 Marquinhos, 14 Danilo, 15 Paulinho, 16 Cassio, 17 Fernandinho, 18 Fred, 19 Willian, 20 Firmino, 21 Taison, 22 Fagner, 23 Ederson.

Pronostici: Brasile davanti a Germania e Francia

Nelle quote dei bookmakers la Seleçao è la squadra favorita a 5.00, seguita a breve distanza dalla Germania a 5.50. Subito dietro la Francia e la Spagna a 7 e 7.25. La vittoria dell'Argentina è data a 11. La selezione brasiliana è certamente la squadra più accreditata per la vittoria finale.

Brasile nel gruppo E

La rappresentativa di Tite si confronterà con Costa Rica, Serbia e Svizzera. Ecco le date, gli orari e gli stadi:

17 giugno

ore 20:00 Brasile vs Svizzera (Rostov)

22 Giugno

ore 14:00 Brasile-Costa Rica (San Pietroburgo)

27 giugno

ore 20:00 Serbia-Brasile (Mosca)