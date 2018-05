Il Commissario Tecnico del Brasile Tite ha diramato le convocazioni per i Mondiali 2018. A differenza della maggioranza degli allenatori il selezionatore ha deciso di ufficializzare già l’elenco dei 23. Naturalmente non c’è capitan Dani Alves, che pochi giorni fa si è infortunato nella finale di Coppa di Francia tra Psg e Les Herbiers. Nell’elenco ci sono Neymar e gli ‘italiani’: Alisson, Miranda e Douglas Costa. Tanti gli esclusi eccellenti. Perché sono fuori il portiere del Valencia Neto, ex di Juve e Fiorentina, ma anche tre giocatori che hanno disputato un eccellente campionato in Serie A: Lucas Leiva, Allan e Rafinha, mai presi in considerazione da Tite e soprattutto lo juventino Alex Sandro.

I convocati del Brasile per il Mondiale di Russia 2018

Portieri: Alisson (Roma), Ederson (Manchester City), Cassio (Corinthians).

Difensori: Danilo (Manchester City), Fagner (Corinthians), Marcelo (Real Madrid), Filipe Luis (Atletico Madrid), Geromel (Gremio), Thiago Silva (Paris Saint Germain), Miranda (Inter), Marquinhos (Paris Saint Germain).

Centrocampisti: Fred (Shakhtar Donetsk), Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Renato Augusto (Beijing Gouan), Paulinho (Barcellona), Coutinho (Barcellona).

Attaccanti: Neymar (Barcellona), Gabriel Jesus (Manchester City), Firmino (Liverpool), Willian (Chelsea), Douglas Costa (Juventus), Taison (Shakhtar Donetsk).

Il Brasile è secondo molti la squadra favorita per la vittoria finale. La nazionale verde-oro non vince dal 2002 e vuole riscattarsi dopo l’esito finale del Mondiale 2014, giocato in casa e chiuso con una sconfitta pesantissima in semifinale e con la sconfitta nella finale del 3° e 4° posto. Da quando c’è Tite in panchina il percorso della Seleçao è stato quasi netto, e le qualificazioni sono state eccezionali. Nella fase a gironi il Brasile giocherà contro due nazionali europee (la Serbia e la Svizzera) e Costa Rica, che sfidò nella prima fase già nel 1990 e nel 2002.