Mancano poco meno di 2 settimane all’inizio dei Mondiali in Russia e l’attesa comincia a farsi sentire. Superata (o quasi) la batosta del mancato accesso alla manifestazione da parte della nostra Nazionale italiana, siamo certi che il torneo più importante e più atteso da tutto il mondo del calcio, saprà comunque regalarci grandi emozioni. Già, perchè nonostante l’assenza degli azzurri, saranno tante le stelle a sfidarsi a Mosca sotto gli occhi dei più grandi esperti. Sarà l’occasione per verificare la qualità dei giovani, dei top player, delle sorprese e dei calciatori che si metteranno maggiormente in luce nelle rispettive Nazionali.

Già, perchè oggi abbiamo provato a capire quali siano ad oggi le squadre che nella storia del Mondiale, hanno conquistato il maggior numero di punti tra fase a gironi e scontri diretti. Tra le prime 10 posizioni ci sono tutte le grandi tra cui anche la nostra Italia che è posizionata al terzo posto lasciandosi alle spalle anche Spagna e Argentina. Ma andiamo dunque a vedere nel dettaglio la classifica eterna mettendone in evidenza anche gol fatti e subiti.

Germania e Brasile pronte a ridarsi battaglia

Chi se non loro a comandare nel calcio mondiale a suon di campioni, bel gioco, fantasia e spettacolo? Si, stiamo parlando proprio di Brasile e Germania, la Nazionale di Loew, che detiene il titolo conquistato proprio a Rio 4 anni fa trionfando in finale contro l’Argentina di Messi, è però seconda. I tedeschi in questa classifica eterna sono fermi a 218 punti totali conquistati dal 1930 ad oggi. Un numero di punti che però vede Muller e compagni come la Nazionale con il miglior attacco con ben 224 realizzati, ma anche quella con il maggior numero di reti subite nella top 10 (121).

Ben altro ritmo rispetto alla capolista Brasile che nonostante i 221 gol fatti, 3 in meno dei tedeschi, può contare su una difesa che nella sua storia ha subito 102 gol, lontana dai 121 della Germania, oggi rivale più che mai soprattutto per quel 7-1 rifilato da Loew a domicilio ai brasiliani che ancora fa male al tutto il popolo verdeoro. Nelle prime 10 posizioni, il Brasile ha anche conquistato ben 70 vittorie, 4 in più rispetto alle 66 dei tedeschi che però sono pronti al sorpasso.

L’Italia sul gradino più basso del podio

L’amarezza per il mancato accesso alle fasi finali del Mondiale in Russia dopo la sconfitta nello spareggio shock contro la Svezia, non cancella minimamente la storia e la grande tradizione del calcio italiano dal punto di vista della Nazionale. Già, perchè l’Italia (e andiamone fieri), in questa speciale classifica eterna, è la squadra che si è piazzata al terzo posto per numero di punti conquistati. Un vero toccasana per un popolo intero che oggi soffre l’assenza dell’Italia dagli stadi russi. Gli azzurri, che di Mondiali ne hanno vinti 4, l’ultimo trionfante sotto il cielo di Berlino nel 2006, ha portato la nostra Nazionale a raggiungere quota 156 punti.

Lontani si dalle due capoliste, ma comunque ben distanti dai colossi Spagna e Argentina alle spalle che insidiano il terzo posto degli azzurri. Miglior difesa nella top 5 con 77 gol subiti, seconda solo alla Spagna che di reti nella sua storia ne ha subite 66. Una piccola gioia comunque per una Nazionale, un popolo, un Paese e un gruppo di calciatori che non è riuscito nell’impresa di accadere in Russia ma che comunque non smetterà mai di sperare che un giorno il ‘cielo azzurro’ ricomincerà ad essere limpido.

Gli azzurri insidiati dall’Argentina

Ma quando alle spalle hai una Nazionale che già in Russia porterà in rosa gente come Higuain, Dybala, Messi e Aguero, senza considerare gli altri top player su cui potrà contare il ct Sampaoli ai Mondiali, non si possono di certo dormire sonni tranquilli. Avete capito bene, alle spalle dell’Italia, ci sono proprio loro, i talentuosi fenomeni dell’Argentina trainati da capitan Messi che vorrà sicuramente puntare forte alla conquista della sua prima gioia in Nazionale con la conquista di un Mondiale che probabilmente, a questa età, potrebbe essere l’ultimo per lui nel pieno della forma fisica.

Un’occasione ghiotta anche per sfruttare lo ‘stop forzato’ dell’Italia e puntare ad insidiare gli azzurri al terzo posto. L’Argentina infatti è ferma al quarto posto con 140 punti e con il bottino di 131 gol fatti (più dell’Italia), ma più subiti rispetto agli azzurri (84). Sono 16 i punti di differenza tra le due squadre, il che vuol dire che l’Italia verrebbe superata dalla Nazionale di Sampaoli, solo in caso di vittoria in semifinale dell’Argentina che andrebbe a 18 punti, considerando comunque che fino al quel punto le avrà vinte tutte. Insomma, c’è da soffrire, ma anche da sperare.

Dalla Spagna all’Olanda, sono tutte lì

Dal quinto all’ottavo posto, sono praticamente tutte lì le Nazionali che occupano queste posizioni. Sono infatti distanziate da pochissimi punti e con un numero di gol fatti e subiti piuttosto equilibrato Spagna, Inghilterra, Francia e Olanda. Nello specifico, c’è prima la Spagna con 99 punti, ad occupare la quinta posizione. Ben distante ancora l’Argentina per la Nazionale di Lopetegui che ha partecipato a ben 14 edizioni del Mondiale realizzando addirittura 92 gol, frutto sicuramente delle ottime prestazioni viste dal 2010 al 2014, con l’exploit proprio in Sud Africa dove la Nazionale di Del Bosque trionfò.

Ma occhio anche all’Inghilterra del ct Southgate che con Harry Kane capitano e una Nazionale che ha sfruttato molto l’ottima annata dei calciatori inglesi militanti tra Liverpool e Tottenham, ha tutte le carte in regola, con 98 punti, per scalare posizioni importanti e portarsi a ridosso del podio.

in foto: Le prime 10 posizioni della ’classifica eterna’ dei Mondiali (Transfermarkt)

Da temere però, c’è soprattutto la Francia di Griezmann che con una rosa di calciatori da fare invidia davvero a tutto il mondo, sembra avere tutte le qualità per poter emergere alla grande in Russia e sperare, dall’alto dei suoi 96 punti, di acciuffare e superare Spagna e Inghilterra.Poco distante, ma comunque ancora fuori da una competizione importante, anche l’Olanda, che potrà incrementare il suo bottino di 93 punti, solo tra 4 anni, in virtù della mancata qualificazione, proprio come l’Italia.

Uruguay e Svezia come sorprese

Ma ovviamente in questa top 10, dopo le tante Nazionali che non potevano non occupare posizioni importanti nella classifica eterna, non mancano le sorprese. Al nono posto infatti, troviamo proprio l’Uruguay, ovvero la prima Nazionale a trionfare nella primissima edizione di un Mondiale. La Nazionale dell’eterno Tabarez, nonostante non possa più contare, per ragioni anagrafiche, su calciatori del calibro di Forlan, può essere ben felice, con i suoi 72 punti, di sognare in grande proponendo un attacco formato da due colossi che in Europa hanno fatto faville a suon di gol come Suarez del Barcellona e Edinson Cavani, autentico trascinatore del Psg spettacolo.

Senza considerare la solita e poderosa presenza in difesa del gigante Godin. Ma il vero trionfo è quello della Svezia che dopo essere riuscita nell’impresa di battere l’Italia in casa e non farla segnare gli azzurri a ‘San Siro’, può sfruttare questo inaspettato approdo in Russia per scalare posizioni importanti in virtù dei suoi 61 punti conquistati in 11 edizioni a cui ha partecipato. Speriamo che almeno loro si divertano..