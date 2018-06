E’ stata una stagione esaltante, non si può negare. I 5 maggiori campionati europei, ci hanno mostrato infatti, al termine dell’annata 2017/2018, alcuni dei pezzi pregiati del grande calcio che si sono messi in discussione con i ben più affermati campioni del nostro tempo, creando quel giusto mix che ad oggi vede diverse stelle pronte a sfidarsi sul grande palcoscenico in Russia. Dalla finale di Kiev tra Real Madrid e Liverpool, anche in Champions League abbiamo potuto assistere all’esplosione definitiva di diversi calciatori e alla consacrazione totale di altri che proprio grazie a queste performance, si sono presto guadagnati un biglietto d’aereo diretto a Mosca con la propria Nazionale.

In questa speciale classifica, abbiamo voluto isolare le curiosità più importanti relative al numero maggiore di calciatori che ciascun club è riuscito a portare a questi Mondiali. Spiccano ovviamente le grandi d’Europa con le inglesi in testa, senza considerare ovviamente Real Madrid e Barcellona. Ma non mancano le sorprese. L’Italia conta la sola Juventus come squadra capace di andare in doppia cifra in fatto di calciatori della rosa bianconeri approdati in Russia. Vediamo quali sono le altre squadre che possono vantare questo primato.

Per il Manchester City un vero trionfo

Guardiola il vero capolavoro non è riuscito a compierlo in Champions dove forse il Manchester City avrebbe avuto più piacere a vincere. Ma sarà per la prossima volta. Il dominio in Premier è bastato per far capire a tutte le grandi che i ‘Citizens’ fanno sul serio e che se non fosse stato per un Liverpool molto più convinto in questa annata, forse, anche contro il Real Madrid in finale, avrebbe fatto meglio dei ‘Reds’. Nel frattempo però, Pep si è tolto la soddisfazione di vedere partire per la Russia un bel po’ di calciatori.

Ben 17 per la precisione, di cui 4 soltanto alla Nazionale inglese: Sterling, Stones, Walker e Delph. Senza considerare anche i campionissimi come i Nazionali del Belgio De Bruyne e Kompany, Bernardo Silva al Portogallo e le stelle Gabriel Jesus e Aguero, rispettivamente a Brasile a Argentina per un totale di 895 milioni di euro complessivi del valore di mercato di questi calciatori. Numeri davvero da brividi.

Il ‘Clasico’ che vola in Russia

Ma se c’è da una parte chi come Pep Guardiola, è riuscito a trionfare anche in Premier dopo i successi in Liga con il Barcellona, ecco che al secondo e terzo posto di questa speciale classifica, troviamo proprio loro, le due dominatrici del campionato spagnolo. I catalani e il Real Madrid hanno infatti portato rispettivamente 15 e 14 calciatori alla più grande manifestazione calcistica riservata ai club. Le stelle Cristiano Ronaldo e Messi in testa più tanti altri ‘gregari’ di CR7 e della ‘Pulce’ che si sono comunque guadagnati anche loro un posto in Russia con le rispettive Nazionali.

Per i ‘Blancos’ la gioia di aver arricchito maggiormente la Spagna con 6 campioni pronti a trascinare la Nazionale di Lopetegui, gente come Asensio, Isco e Sergio Ramos ad esempio, senza tralasciare Lucas Vazquez, Carvajal (forse) e Nacho Fernandez. Sorprese Navas e Hakimi che rispettivamente con Costarica e Marocco, prenderanno parte al torneo. Per i blaugrana di Valverde invece, anche qui tanta Spagna in Russia più le tante stelle compresi Dembèlè, Suarez e Coutinho per un valore di mercato pari a 854 milioni di euro, di gran lunga superiore ai 758 del Real.

Le inglesi e il Psg sul podio

Ma se le grandi del calcio europeo continuano a sfornare campioni su campioni e metterli in bella mostra, in esposizione in queste grandi manifestazioni, di certo non possono che essere soddisfatte anche Chelsea e Tottenham, senza tralasciare il Psg. Conte infatti non è stato capace di ripetere il suo magico primo anno a Londra, ma ha comunque portato a casa la soddisfazione di vedere ben 13 dei suoi ragazzi in Russia al Mondiale. Oltre ai vari Giroud, Willian col Brasile e Hazard con il Belgio, le vere sorprese sono stati l’inglese Ruben Loftus-Cheek e il nigeriano Aina che farà compagnia al connazionale dei ‘Blues’ Moses.

Su 12 calciatori lasciati partire in Russia, ben 5 inglesi li ha portati anche il magico Tottenham di Pochettino che con i vari Alli, Dier, Rose, Tripper e soprattutto il capitano Kane, ha dato nelle mani di Southgate un bel gruppo di giovani dal futuro assicurato. Da segnalare anche Sanchez, Vertonghen e Dembèlè che andranno a rinforzare l’ottima rosa del Belgio.

in foto: La top 10 completa (Transfermarkt)

Anche il Psg con 12 giocatori non scherza. Cavani, Neymar e Mbappè, faranno le fortune di Uruguay, Brasile e Francia, ma i meriti del club francese vanno anche per l’ottima gestione del talento Lo Celso che parteciperà al suo primo Mondiale con l’Argentina. Tre squadre e tanti talenti pronti per far gioire i propri tifosi al Mondiale.

Juventus unica italiana in doppia cifra

Ma al pari di Bayern Monaco e Manchester United, ecco che in questa speciale classifica, tra le prime 10 posizioni, è apparsa la prima italiana che proprio come gli inglesi e i campioni di Germania, porterà ben 11 calciatori al Mondiale. La Juventus infatti sarà praticamente priva di tutto il reparto avanzato, fatta eccezioni di Bernardeschi. Con Mandzukic pronto a far sognare la Croazia, Cuadrado la Colombia e soprattutto Higuain e Dybala l’Argentina e Douglas Costa il Brasile, i bianconeri confermano ancora di averci visto giusto e di poter contare su una rosa di davvero tanti campioni.

Ma con la mancanza degli italiani, la squadra di Allegri vedrà partire in direzione Russia anche i vari Bentancur con l’Uruguay, Matuidi con la Francia, Khedira con la Germania e i vari Szczesny, Lichtsteiner e Benatia rispettivamente con Polonia, Svizzera e Marocco per un totale complessivo del valore di mercato pari a 372,5 milioni di euro. Se già ci fossero stati Buffon, Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi e Marchisio, la Juventus sarebbe stato il secondo club al mondo con il più alto numero di calciatori a Russia 2018 dopo il Manchester City. Quanti ci sei costato Ventura!

La curiosità Sampdoria

Ma attenzione. Perchè la Juventus come unica italiana in doppia cifra in questa top 10, è certamente la squadra del nostro campionato con il più alto numero di calciatori al Mondiale, ma fa sicuramente specie vedere come la seconda compagine della Serie A ad aver portato più gente in Russia, non sia né il Napoli, né la Roma e neanche nessuna delle due milanesi. Infatti c’è la Sampdoria a rappresentare il nostro Paese con ben 7 calciatori dei blucerchiati pronti a far salire ulteriormente il proprio valore di mercato in Russia e far felice il buon presidente Ferrero.

in foto: I 7 convocati della Sampdoria (Transfermarkt)

Ci saranno infatti, oltre all’esordio di Torreira con l’Uruguay che ha finalmente convinto Tabarez e Gaston Ramirez pronto ad essere di nuovo protagonista, anche i giovani dell’Est Europa come il polacco Kownacki, chiamato a fare da spalla a Milik e Lewandowski in Russia, così come Linetty e Bereszynski.A tenere alta la bandiera della Colombia ci sarà poi anche Zapata che con Cuadrado rappresenterà l’Italia. Anche Strinic, promesso sposo del Milan, sarà un tassello importante per la Croazia di Modric, Rakitic e Mandzukic. Valore di mercato totale dei doriani in Russia? Ben 82 milioni di euro.