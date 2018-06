Archiviate le emozioni della fase a gironi, il mondiale russo entra nel vivo con le prime partite degli ottavi di finale. Subito dopo la sfida tra Francia e Argentina, sarà la volta del match tra Uruguay e Portogallo. Al "Fisht Stadium" di Sochi, nella prima gara ufficiale in una Coppa del Mondo tra queste due nazionali, Cavani e compagni cercheranno di confermare quanto di buono si è visto nelle prime partite contro la selezione portoghese di Cristiano Ronaldo. Ad arrivare con più benzina in corpo al "dentro o fuori" è certamente la "Celeste" del commissario tecnico Tabarez, capace di chiudere il girone a punteggio pieno. Il Portogallo, che ha invece dovuto sudare il passaggio del turno, si affiderà come al solito al Pallone d'Oro in carica.

Le scelte di Tabarez

Inserita in un girone tutto sommato più facile di altri, la nazionale uruguaiana ha mostrato grande solidità e tanta voglia di mettersi in mostra. Merito soprattutto del "maestro" Tabarez e del suo collaudato modulo (il 3-5-2) che verrà impiegato anche contro il Portogallo. Il commissario tecnico dell'Uruguay, che manderà in campo diversi giocatori già protagonisti nel campionato di serie A, dovrebbe avere a disposizione il difensore José Giménez che completerà il pacchetto difensivo con Caceres e Godin. Davanti al pacchetto di centrocampo composto dai centrali Vecino, Torreira e Bentancur, ci sarà il solito tandem d'attacco Cavani-Suarez.

André Silva in panchina

Anche Fernando Santos non cambierà molto rispetto all'ultima partita giocata dalla sua squadra. Nel 4-4-2 del commissario tecnico lusitano, davanti a Rui Patricio ci saranno Cedric, Pepe, Fonte e Guerreiro. Quaresma e Joao Mario saranno gli esterni, nel mezzo giostreranno Carvalho e Adrien Silva, mentre in avanti Guedes dovrebbe affiancare dal primo minuto Cristiano Ronaldo: ancora a caccia di un gol nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. L'unica novità rispetto alla gara con l'Iran sarà l'esclusione del milanista André Silva, che contro gli iraniani ha ancora una volta deluso.

Le probabili formazioni

Uruguay (3-5-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. CT: Tabarez.

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. CT: Santos.