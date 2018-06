L'Uruguay ha superato la prima fase del Mondiale 2018 in Russia al primo posto del suo girone: la selezione di Oscar WashingtonTabarez non è stata brillante ma si è rivelata estremamente efficace perché ha superato il Gruppo A con 3 vittorie in 3 partite con 5 goal fatti e 0 subiti. Questa solidità infonde un grande rispetto nella Celeste che affronterà il Portogallo di Cristiano Ronaldo nell'ottavo di finale di sabato 30 giugno a Sochi. Bisogna vedere come risponderà la squadra di Suárez e Cavani contro squadre più forti tecnicamente e con più esperienza dal momento che le rivali affrontate finora erano Arabia Saudita, Egitto e i padroni di casa della Russia. L'altra selezione che può portare a casa questo traguardo in questo torneo è la Croazia (6 punti in due gare e 0 reti subite), che stasera affronterà l'Islanda.

Il precedente "curioso"

Oltre al grado di difficoltà delle avversarie, l'Uruguay dovrà affrontare anche un dato curioso che ha colpito altre quattro squadre nel corso della storia dei Mondiali: Olanda, Brasile, Italia e Argentina nella fase a gironi hanno fatto più o meno gli stessi numeri dell'Uruguay (3 vittorie e 0 goal subiti) ma nessuna è riuscita a conquistare la coppa alla fine del torneo.

Olanda nel 1974

Al Mondiale del 1974 in Germania, l'Arancia Meccanica di Johan Cruijff venne ammirata da tutto il pianeta e in quegli anni si disputavano due fasi a gruppo: nel secondo l'Olanda mise a refero alcuni numeri sensazionali con un 4-0 all'Argentina, 0-2 alla Germania Est e 2-0 al Brasile. Con otto goal fatti e zero subiti gli oranje si sono presentati in finale contro la Germania Ovest ma sono stati sconfitti per 2 a 1.

Brasile nel 1986

La Seleçao si è imbattuta nella "maledizione" durante la Coppa del Mondo del 1986 in Messico: la squadra brasiliana ha firmato una fase a gironi immacolata con le vittorie per 1-0 sulla Spagna, 1-0 con l'Algeria e un 3-0 con l'Irlanda del Nord. Il Brasile sembrava imbattibile dopo che agli ottavi ha battuto la Polonia con un secco 4-0 ma nei quarti ci ha pensato la Francia: 1-1 per 120′ e transalpini vittoriosi ai rigori per 4-3.

L'Italia nel 1990

La storia che per ovvie ragioni fa più male è quella che riguarda gli azzurri al Mondiale del 1990. La squadra di Azeglio Vicini infilò cinque vittorie consecutive senza subire una sola rete: nella fase a gironi l'Italia vinse 1-0 in Austria, 1-0 negli Stati Uniti e 2-0 in Cecoslovacchia. Dopo aver eliminato l'Uruguay agli ottavi e l'Irlanda nei quarti di finale quella meravigliosa squadra cadde è caduto contro l'Argentina: l'Albiceleste ci eliminò ai rigori.

L'Argentina nel 1998

La Seleccìon si presentò a Francia '98 come una delle candidate alla vittoria e la fase a gironi prometteva bene con le vittorie con il Giappone (1-0), la Giamaica (5-0) e la Croazia (1-0). L'Argentina di Passarella si ritrova agli ottavi con l'Inghilterra, che eliminò ai calci di rigore, ma ai quarti dovette fermare la sua corsa contro l'Olanda: gli oranje vinsero per 2-1 e addio sogni mondiali.