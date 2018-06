Uruguay e Russia qualificate agli ottavi di finale dopo le ultime due sfide nel Girone A: la Celeste ha battuto i padroni di casa a Samara per 3-0 e nel match che valeva la testa del gruppo ha messo in campo quantità e qualità con una vera e propria prova di forza. Russi non proprio sul pezzo nella gara odierna ma la qualità dell'avversario rispetto alle prime due uscite era parecchio differente. Nell'altra gara del medesimo gruppo l'Arabia ha battuto l'Egitto per 2-1 ma la loro esperienza nella manifestazione mondiale si chiude oggi e faranno presto ritorno a casa.

Gli uruguagi ora affronteranno la seconda del Gruppo B a Sochi sabato 30 alle 20:00 mentre la Russia giocherà domenica primo luglio alle ore 16:00 a Mosca contro la prima dello stesso raggruppamento. Il raggruppam

Uruguay-Russia 2-0 (Suarez, Laxalt, Cavani)

Importante vittoria per i ragazzi del Maestro Tabarez per 2-0 contro la Russia: è partita fortissimo l'Uruguay che ha al 9′ ha trovato il vantaggio con Luis Suarez che ha battuto Akinfeev con una punizione calciata dal limite dell'area: il Pistolero ha calciato forte sul palo del portiere e grazie al movimento di Cavani davanti all'estremo difensore russo ha trovato l'angolino basso.

La risposta dela Russia è arrivata subito: Dzyuba fa sponda per Cheryshev che ha calciato benissimo verso la porta uruguagia ma Muslera ha respinto, seppur con qualche problema. Al 23′ è arrivato il raddoppio di Diego Laxalt che ha calciato forte verso la porta russa e una deviazione di Cheryshev ha messo fuori causa Akinfeev. Bentancur è andato vicino a tris intorno alla mezz'ora ma ha atteso troppo prima di calciare mentre al minuto 36 la Russia è rimasta in 10 perché Igor Smolnikov si è beccato il secondo giallo nel giro di 12′.

A pochi secondi dal termine della sfida è arrivata la prima rete del Mondiale di Edinson Cavani che ha ribadito in rete un pallone che respinto da Akinfeev: si è sbloccato il Matador e ora l'Uruguay sogna in grande. Quinta rete su palla inattiva da parte della Celeste in questo torneo.

Per la prima volta dal 15/07/1966 la nazionale uruguagia ha realizzato più di un goal nel primo tempo della Coppa del mondo: allora la Francia che subì le reti di Rocha e Cortés. Dopo 8 anni la Celeste si qualifica come prima del girone agli ottavo di finale: l'ultima volta fu a Sudafrica 2010 quando la squadra di Tabarez arrivò al quarto posto.

Arabia Saudita-Egitto 2-1 (Salah, Alfaraj, Al-Dawsari)

Gara tranquilla a Volgogard, tra due squadre che hanno raccolto solo sconfitte nei primi incontri del Mondiale. Dopo un buon possesso palla iniziale dell'Arabia è l'Egitto a trovare il goal con Mohamed Salah al 22′: l'attaccante del Liverpool ha battuto il portiere avversario con un tocco morbidissimo realizzando il 50° goal stagionale e la prima rete su azione dell'Egitto ai Mondiali dal 1934. Momo è diventata anche il miglior bomber all-time nella Coppa del Mondo dei Faraoni eguagliando Fazwi, che realizzò due gol nel torneo che si disputò in Italia 84 anni fa.

Nel finale di tempo grandi emozioni: vengono assegnati due rigori all'Arabia Saudita ma se il secondo viene realizzato da Alfaraj al 50′, in occasione del primo penalty El Hadary, portiere più anziano a disputare una fase finale della Coppa del Mondo, ha respinto la conclusione di Bahibir rendendo ancora più magica la sua giornata. A pochissimi secondi dalla fine è arrivata la rete della vittoria per l'Arabia grazie ad una rete di Salem Al-Dawsari su assist di Abdullah Ateef.

Con la rete di oggi Mohamed Salah ha trovato la via del goal in tutte le ultime cinque presenze con la nazionale egiziana (6) e, nonostante l'eliminazione al primo turno, la sua presenza in campo ha fatto felici migliaia di connazionali che lo ritengono il leader indiscusso di questa squadra.