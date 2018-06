Non sono mancate le emozioni e i colpi di scena nelle sfide valide per la terza e ultima giornata di gare del Gruppo A e del Gruppo B che hanno permesso di definire il quadro dei primi due ottavi di finale dei Mondiali 2018. Dopo il successo dell'Uruguay sulla Russia nel pomeriggio, partite pirotecniche nella serata con l'Iran fermato dal Portogallo, comunque qualificatosi come secondo, e la Spagna che pareggiando con il Marocco ha strappato il pass per gli ottavi da prima del girone.

Mondiali 2018, le squadre qualificate del gruppo A

Nel gruppo A il discorso per la qualificazione agli ottavi di finale era già stato definito dopo le prime due giornate. L'unico verdetto ancora da definire era quello relativo al primo posto finale, grazie allo scontro tra Uruguay e Russia, reduci da due successi consecutivi. Il perentorio 3-0 rifilato dalla Celeste ai padroni di casa (gol di Suarez, autorete di Cheryshev e Cavani), ha regalato il primato agli uomini di Tabarez, relegando Golovin e compagni al secondo posto. Fuori dai giochi l'Arabia Saudita e l'Egitto con la formazione di Salah, che chiude a zero punti dopo il ko contro i biancoverdi.

Spagna prima e Portogallo secondo, le qualificate agli ottavi del gruppo B a Russia 2018

Diverso il caso del gruppo B dei Mondiali 2018. Decisiva la terza giornata di gare: due pareggi pirotecnici che hanno regalato novità nella classifica finale del raggruppamento. Beffa per il Portogallo fermato dall'Iran sull'1-1 (Ansarifard ha risposto a Quaresma). In virtù di questo risultato e del pareggio per 2-2 della Spagna con il già eliminato Marocco (per gli africani reti di Boutaib e En Neysiri, per le Furie Rosse in gol Isco e Aspas), i lusitani sono secondi alle spalle proprio della nazionale iberica. Spagna e Portogallo hanno chiuso entrambe a 5 punti, ma a risultare decisiva per il primato è il maggior numero di reti segnate dagli uomini di Hierro, 6 contro le 5 dei campioni d'Europa (differenza reti in parità). Pesa dunque il rigore fallito da Cristiano Ronaldo

Spagna-Russia e Uruguay-Portogallo ottavi di finale dei Mondiali 2018, data e orario

Definito il quadro delle prime due sfide degli ottavi di finale di Russia 2018. Nella parte alta del tabellone l'Uruguay, primo nel gruppo A, sfiderà il Portogallo, secondo nel gruppo B. Partita in programma lunedì 30 giugno a Sochi con fischio d'inizio alle ore 20. L'altra gara degli ottavi già definita sarà quella tra la Spagna, prima nel gruppo B, e i padroni di casa della Russia nella parte bassa del tabellone. Appuntamento per questa gara a domenica 1° luglio, alle ore 16 a Mosca