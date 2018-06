Il Portogallo ha staccato il pass per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2018 ma è stato più difficile del previsto: la rete di Ansarifard ha pareggiato quella di Quaresma ma non è bastata per eliminare i lusitani, che si son presi soltanto il secondo posto nel girone B e ora affronteranno l'Uruguay, prima classificata nel gruppo A. Non è stata una gara semplice per la squadra campione d'Europa che ha rischiato poco all'inizio e molto nel finale ma ha dovuto lottare su ogni pallone perché l'Iran si è dimostrata squadra organizzata sia a livello fisico che tattico e negli ultimi minuti hanno provato anche il colpaccio.

Le formazioni

Carlos Queiroz ha schierato la sua squadra con il solito 4-1-4-1 con gli interpreti che hanno perso con la Spagna: Beiranvand in porta; Ramin, Pouraliganji, Hosseini, Safi sulla linea difensiva; Ezatolahi nel ruolo di mediano con Jahanbakhsh, Omid, Amiri e Taremi in appoggio alla punta Azmoun. Fernando Santos ha cambiato 3 calciatori rispetto alla gara con il Marocco: fuori Bernardo Silva, Moutinho e Guedes per Quaresma, Adrien e André Silva. L'undici titolare ha visto Rui Patricio tra i pali; Cedric, Pepe, Fonte e Guerreiro in difesa; Quaresma, Adrien, Carvalho e Joao Mario a centrocampo con André Silva ad affinare Cristiano Ronaldo.

Trivela di Quaresma: Portogallo in vantaggio

Dopo un buon inizio con Cristiano Ronaldo, che si è reso pericoloso al 4′ ma il suo tiro è debole e centrale, e un'occasione di Joao Mario, che ha sbagliato la conclusione dai 25 metri dopo un'incomprensione tra i portiere iraniano e il suo centrale che ha avvantaggiato il numero 10 lusitano ma il tiro è fuori misura; il Portogallo ha sofferto la buona condizione fisica dell'Iran e l'ottimo lavoro tattico fatto da Queiroz con i suoi ragazzi che tengono strette le linee e non lasciano campo ai calciatori offensivi lusitani.

Dopo un periodo della gara in cui si è fatta preferire la squadra iraniana, al 44′ il Portogallo, dopo aver ripreso in mano le redini del gioco, è passato in vantaggio con un bel goal di Ricardo Quaresma che con una trivela, suo marchio di fabbrica, dal limite dell'area ha infilato la palla alle spalle di Beiranvand. Si tratta del decimo goal in nazionale per l'ex ala dell'Inter.

Beiranvand e Ansarifard ci provano ma non basta

Al minuto 50 contatto in area tra Cristiano Ronaldo ed Ezatolahi e l'arbitro paraguayano Caceres Villafane, che non aveva segnalato subito il calcio di rigore, ha assegnato il penalty ai lusitani dopo aver consultato il VAR ma il portiere iraniano Beiranvand ha respinto, clamorosamente, la conclusone di CR7. Incredibili eventi a Saransk.

Il grande nervosismo degli iraniani non gli ha impedito di sfruttare l'onda emotiva per non aver subito la rete del 2-0 e così i ragazzi di Queiroz hanno dato filo da torcere ai campioni d'Europa in carica. All'82' Cristiano Ronaldo si è beccato un cartellino giallo per una sbracciata con Pouraliganji che, però, l'arbitro Caceres non ha valutato da espulsione dopo aver rivisto l'azione al VAR.

Al 91′ il fischietto paraguaiano, vero protagonista della gara, ha assegnato un calcio di rigore all'Iran per un fallo di mano di Cedric e dal dischetto è stato Karim Ansarifard a battere Rui Patricio con un un tiro sotto l'incrocio dei pali. Dopo pochissimi secondi è Taremi a sbagliare una rete incredibile a pochi passi dalla porta ed è in quel momento che si sono infrante le speranze di qualficazine per l'Iran. Agli ottavi di finale ci va il Portogallo, che per il numero di goal segnati (6 a 5 per la Spagna) è finito secondo nel gruppo, ma quanta sofferenza per la squadra campione d'Europa.

Il migliore: Carlos Queiroz

Senza ombra di dubbio è lui l'allenatore rivelazione di questa prima parte di Coppa del Mondo perché l'Iran ha dimostrato di non esser inferiore a nessuno in queste tre partite del girone B e nel finale ha sfiorato il colpaccio con Taremi. Il portoghese ha disegnato una squadra davvero difficile da affrontare ma che è mancata di un calciatore offensivo di spessore: peccato davvero ma la crescita dell'Iran in questo torneo è evidente e i meriti di tutto ciò vanno soltanto all'uomo nato in Mozambico, da genitori portoghesi.