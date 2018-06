Sono lontani i tempi del morso a Chiellini e della successiva squalifica per Luis Suarez. Il bomber dell'Uruguay sta vivendo un momento magico, e ricorderà la partita contro l'Arabia Saudita per sempre. Il Pistolero ha sfruttato un errore del portiere avversario per segnare il gol del decisivo 1-0 che ha permesso alla Celeste di conquistare la matematica qualificazione agli ottavi. Tutto nel giorno della 10a presenza con la nazionale, e dell'ufficializzazione della terza gravidanza della moglie. Difficile immaginare dunque una giornata migliore per la famiglia Suarez.

in foto: Foto Twitter @LuisSuarez9

Luis Suarez, in Uruguay-Arabia Saudita gol nella 100a presenza con la Celeste

Nella seconda sfida dei Mondiali 2018, dopo la vittoria sull'Egitto, l'Uruguay ha affrontato l'Arabia Saudita. Una sfida che si è rivelata più difficile rispetto alle previsioni ma che è stata risolta proprio da un guizzo di Luis Suarez. Quest'ultimo ha spedito in porta un pallone facile facile, dopo un'uscita a vuoto del portiere avversario. Festa grande per Suarez che ha segnato proprio nel giorno della sua 10a presenza con la maglia della nazionale.

L'esultanza di Suarez dopo il gol in Uruguay-Arabia ai Mondiali 2018

Per celebrare il gol Luis Suarez ha esultato in maniera particolare. Prima un cenno per far riferimento alla fortuna, o alla richiesta di ricevere un pallone e poi il classico bacio alle dita per il calciatore. Quest'ultimo dopo l'abbraccio collettivo con la squadra ha preso una sfera e l'ha posizionata sotto la maglia. Un "pancione" che è stato poi motivato nel dopo partita da un tweet in cui ha ufficializzato l'arrivo del terzo figlio.

Suarez esulta su Twitter e l'annuncio del terzo figlio in arrivo

Luis Suarez ha postato su Twitter un messaggio inequivocabile accompagnato dalle foto che hanno rappresentato al meglio la giornata. Queste le parole del Pistolero che ha annunciato la terza gravidanza della compagna: "Felice di essere parte della storia, felice di essere parte della storia dell'Uruguay con le mie 100 presenze nella Celeste! Felice di aver raggiunto ancora una volta gli ottavi al Mondiale, e ancora più felice di condividere con tutti voi che avremo il nostro terzo bambino. Grazie a tutti per il supporto, soprattutto ai miei amori".