Perché chi ha sbadigliato di fronte ad alcune partite conclusive dei gironi, giocate magari da squadre che già conoscevano il loro destino, arriva in soccorso la fase ad eliminazione diretta con le partite da "dentro o fuori" da non sbagliare assolutamente. Calcoli e strategie lasceranno dunque il posto alla voglia di vincere e all'obiettivo di passare il turno per avvicinarsi alla finale di Mosca.

Con le prime partite degli ottavi di finale (Francia-Argentina e Uruguay-Portogallo), i tifosi potranno inoltre assistere all'introduzione di una novità storica che verrà utilizzata per la prima volta in assoluto in una Coppa del Mondo. Dopo l'utilizzo del Var, che ha aiutato gli arbitri nelle decisioni più importanti, la Fifa ha infatti introdotto anche la possibilità di sostituire un quarto giocatore dopo i tempi regolamentari.

Il ritorno dei calci di rigore

In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, nei due tempi supplementari ogni commissario tecnico avrà dunque l'opzione di un quarto cambio: una novità che era già stata provata al Mondiale per club giocato in dicembre e che verrà adottata anche in Champions League nel prossimo triennio. Per gli allenatori si tratta di una modifica importante del regolamento, che permette di gestire al meglio la partita e i relativi cambi durante l'arco dei due tempi da 45 minuti.

Con il fischio d'inizio degli ottavi, e dunque delle sfide ad eliminazione diretta, torneranno ad animare le partite anche gli eventuali calci di rigore finali. I portieri e i rispettivi specialisti si stanno già preparando, dato che la possibilità di arrivare ai "penalty" non è poi così remota. Nella precedente edizione brasiliana, finirono infatti ai rigori due ottavi di finale, un quarto e la semifinale Olanda-Argentina.