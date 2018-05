La Champions League edizione 2017-2018 ha chiuso un ciclo perché dalla prossima stagione ci saranno dei cambiamenti sostanziali che permetteranno un nuovo look e più appeal. Almeno questo si aspettano gli organizzatori che hanno deciso il restyling della massima competizione europea. Saranno cinque le novità rispetto al passato, come sottolineato dallo stesso sito del massimo organo calcistico continentale.

Quarta sostituzione. E' una delle novità più attese e delle richieste principali dei club coinvolti. Potrà essere effettuata una quarta sostituzione nelle partite a eliminazione diretta, quindi dalla fase successiva ai gironi, ma con un divieto: il tutto avverrà esclusivamente nei supplementari.

Giocatori convocabili per la finale. per dare maggiore possibilità di equilibrio non solo in campo ma anche potenzialmente, saliranno a 23 i giocatori (invece dei 18 di tutte le altre partite) che potranno essere inseriti nella distinta di gara. Questo permetterà di avere a disposizione 12 sostituti in panchina per le finali. Evitando problemi legati ad eventuali squalifiche e infortuni che mettono in difficoltà la gestione di una rosa troppo ristretta.

Nuovi orari delle partite. Tutte le partite della fase a gironi, gli ottavi di finale, i quarti, semifinali e finale, inizieranno alle 21:00 e non più alle 20:45. Durante ciascuna giornata della fase a gironi, due partite di martedì e due di mercoledì inizieranno alle 18:55, per esigenze televisive. Tutte le partite dell'ultima giornata invece si giocheranno in contemporanea.

Liste Champions. Per quanto riguarda la registrazione dei giocatori dopo la fase a gironi di Champions League e Europa League, un singolo club potrà inserire in rosa tre nuovi calciatori idonei senza alcuna restrizione e questo ancora una volta per facilitare il ricambio.

Accesso alla competizione. Le squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi di Champions League saranno 26, tra cui le vincitrici della Champions League e dell'Europa League. I posti saranno sei e ogni squadra eliminata nelle qualificazioni di Champions avrà una seconda possibilità in Europa League.