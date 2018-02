Una piccola rivoluzione, finalizzata anche a preservare la salute dei giocatori. L'Uefa sta seriamente valutando la possibilità di inserire la quarta sostituzione nelle gare ufficiali, in tutte le competizioni che si giocheranno nel palcoscenico calcistico continentale. E' quanto emerge dalla stampa spagnola e in particolare da Marca che annuncia che la svolta potrebbe arrivare a breve dopo le sperimentazioni già effettuate in alcune competizioni giovanili maschili e femminili.

L'Uefa pronta ad approvare la quarta sostituzione in tutte le partite.

In Spagna dunque non sembrano avere molti dubbi sulla volontà dell'Uefa. I vertici del massimo organo calcistico continentale approveranno presto il quarto cambio in tutte le sue partite. In questo modo le squadre potranno far ruotare più facilmente i propri calciatori, in tutti i match che saranno disputati in Europa. E la decisione sembra metter d'accordo tutti gli addetti ai lavori e i club che potranno così sfruttare nel corso delle partite maggiori soluzioni.

Perché in Europa verra introdotto il quarto cambio.

Perché la Uefa ha deciso di introdurre il quarto cambio nelle gare ufficiali? Il motivo è legato alle tante partite che le stelle del calcio sono chiamate ad affrontare nel corso della stagione. Alla luce di questo calendario fitto e dei tanti impegni, ecco che i vertici del calcio vogliono tutelare i protagonisti. L'aumento delle sostituzioni permetterà ai giocatori di ruotare con maggiore frequenza e dunque a godere di maggiore riposo nel corso delle partite.

Dove e quando è stato sperimentato il quarto cambio.

La quarta sostituzione è stata sperimentata in diversi tornei dando risposte positive: nelle fasi finali dei campionati europei femminili Under 19 del 2016 (in Germania) e 2017 (Georgia), agli Europei Femminili del 2016 (Slovacchia) e 2017 (Irlanda del Nord) e nel campionato europeo maschile U21 del 2017 (Polonia), come riportato dal Corriere dello Sport. Test incoraggianti che dovrebbero spingere l'Uefa ad approvare presto questo cambiamento in modo definitivo dopo la riunione andata in scena a Bratislava.