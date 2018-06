Prima la maledizione del girone F, poi quella dei campioni in carica degli ultimi Mondiali, e come se non bastasse l'ultima la più curiosa relativa all'hotel. La fortuna non ha accarezzato le gote della Germania, le ha anzi voltato le spalle nella sfida contro la Corea che ha sancito la clamorosa eliminazione da Russia 2018. E pensare che la Federcalcio tedesca aveva ben pensato di prenotare l'albergo dei Mondiali fino al 17 luglio, ovvero fino a fine competizione, per una data successiva alla finale in programma il 15 luglio. Una situazione rivelatasi un boomerang per il gruppo di Joachim Löw che ha dovuto salutare la struttura con ampio anticipo con la beffa di pagare le camere prenotate per quasi altre tre settimane

Sicura dei propri mezzi e delle potenzialità dei propri giocatori, la Federcalcio tedesca non ha pensato alla scaramanzia nei giorni immediatamente precedenti al fischio d'inizio di Russia 2018. Ecco allora che una volta scelto l'albergo sede del ritiro dei campioni in carica ovvero il Recreation Complex di Vatutinki, lo stesso è stato prenotato fino al 17 luglio, due giorni dopo la finale. Con i responsabili della struttura non è stata concordata la possibilità di trovare una soluzione in caso di uscita anticipata dai Mondiali dei tedeschi, certi di poter arrivare fino in fondo nella competizione iridata e ripetere l'exploit della scorsa edizione in terra brasiliana.

E invece nonostante il gol in extremis di Kroos contro la Svezia, ci hanno pensato Kim e Son ha regalare un incubo alla Germania clamorosamente eliminata dalla Corea del Sud nella fase a gironi di Russia 2018. Clamoroso ma vero per la squadra di Joachim Löw che nella serata di ieri ha fatto le valigie e questa mattina ha già preso il volo di ritorno in patria. E l'albergo? Una vera e propria beffa per la Germania che dovrà pagare lo stesso fino all'ultimo centesimo per le prossime tre settimane, in virtù degli accordi firmati alla vigilia dei Mondiali. L'eccessiva sicurezza dei teutonici ha dunque giocato loro un brutto scherzo, per un'altra vicenda che potrebbe costare loro ulteriori sfottò sul web e sui social