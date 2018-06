A poche ore dalla sfida decisiva della loro nazionale contro la Serbia, i tifosi brasiliani hanno dimostrato di essere già caldi e pronti ad esultare. Il popolo della Selecao ha infatti reagito immediatamente alla sconfitta clamorosa della Germania contro la Corea: partita che ha di fatto rimandato a casa i giocatori di Joachim Löw. Con il ricordo del famoso "Mineirazo" ancora in testa, i sostenitori brasiliani hanno infatti preso in giro i tedeschi per l'inaspettata eliminazione dal Mondiale.

A dar voce allo sfottò verdeoro sono stati principalmente i social network: letteralmente invasi da post sarcastici, messaggi irriverenti e "gif animate" tutte dedicate alla pesante sconfitta di Neuer e compagni. Senza badare alla scaramanzia, visto che Neymar e compagni devono ancora qualificarsi per gli ottavi di finale, il popolo brasiliano si è dunque divertito alle spalle dei tedeschi.

La risata dei tifosi verdeoro

In attesa del terzo match mondiale della nazionale del commissario tecnico Tite, la notizia dell'incredibile flop dei campioni in carica è dunque arrivata anche in Brasile, dove tutti tifosi sono già pronti per sostenere la nazionale carioca. A postare tutta l'irriverenza nei confronti della Germania, non sono stati però soltanto i semplici tifosi ma anche alcuni media e organi di stampa brasiliani.

Emblematico, in questo caso, il post pubblicato su Twitter da Fox Sport Brasile. La redazione brasiliana del noto canale televisivo sportivo, ha infatti utilizzato tutti i caratteri disponibili per cinguettare una sonora risata come commento del 2 a 0 con il quale la Corea ha buttato fuori dal mondiale la selezione tedesca. A distanza di quattro anni da quella che è stata descritta come la pagina più nera del calcio brasiliano, i tifosi verdeoro si stanno dunque godendo la loro vendetta.