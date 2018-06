La più grande certezza della storia del calcio oggi è crollata a Kazan, dove la Germania, sempre presente tra le prime otto dal 1954 al 2014, è stata eliminata ai Mondiali nella fase a gironi. Storicamente sono sempre stati tra le squadre da battere i calciatori tedeschi che invece quest’anno chiudono mestamente all’ultimo posto il raggruppamento e salutano con largo anticipo la Russia. Battuti da messicani e coreani, i ragazzi di Loew non sono riusciti a vincere anche una serie di maledizioni che tutte assieme si sono abbattute sulla nazionale più continua di tutti i tempi.

E sì. Perché la Germania in Russia giocava anche contro la storia del calcio. Innanzitutto c’era il bis Mondiale, che è accaduto solo due volte, la prima all’Italia negli anni Trenta, l’altra al Brasile che vinse nel 1958 e nel 1962. Sono passati più di cinquant’anni e anche questa volta il bis non arriverà. In modo fragoroso la Germania esce al primo turno e conferma la tradizione nefasta della Confederations Cup. Chi l’ha vinta l’anno seguente non ha mai conquistato il titolo più importante. Il 2 luglio dell’anno scorso Loew e i suoi batterono in finale il Cile, che non si è nemmeno qualificato.

La Germania ha iniziato male, perdendo all’esordio, come capitò all’Argentina campione nel 1990 e alla stessa nazionale tedesca nel 1982. Entrambe riuscirono a risollevarsi e a qualificarsi per la finale. Ma da un po’ di tempo il girone è diventato invalicabile per i campioni in carica. Perché è la terza volta consecutiva che chi si presenta da campione va a casa subito. Successe nel 2010 all’Italia di Lippi, che fu eliminata da Slovacchia e Paraguay, e alla Spagna nel 2014, buttata fuori da Olanda e Cile. E questa volta tocca alla Germania, ultima e esclusa da Messico e Svezia.

E poi c’è la maledizione del Gruppo F. Nessuna squadra inclusa in quel girone è riuscita mai a vincere la Coppa. Tutti hanno pagato pegno dall’Inghilterra del 1986 e del 1990, all’Olanda del 1994, dalla Germania del 1998 al Brasile del 2006, dall’Italia del 2010 all’Argentina del 2014.

Non era mai stata eliminata nei gironi la Germania che dal 1954 in poi aveva raggiunto sempre almeno la seconda fase. Questa debacle è storica. Perché i tedeschi hanno ottenuto ai Mondiali quattro vittorie, perso tre finali, chiuso quattro volte terzi, di fatto undici podi, hanno ottenuto anche un quarto posto, si sono fermati tre volte ai quarti di finale e hanno subito un’eliminazione quarant’anni fa nella seconda fase a gironi, che di fatto equivalevano ai quarti. Solo nel 1938 arrivò un’eliminazione precoce, nel Mondiale francese la Svizzera al replay buttò fuori la Germania agli ottavi, all’epoca non esistevano i gironi e si partiva dagli ottavi con l’eliminazione diretta.