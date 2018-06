L'Argentina che perde contro la Croazia è fuori dal Mondiale di Russia 2018 oppure ha ancora qualche possibilità di chiudere al secondo posto e qualificarsi per gli ottavi di finale? La situazione nel Girone D è durissima per l'Albiceleste che, con la sconfitta subita nella seconda gara del proprio gruppo, adesso si trova a 1 punto con 2 gare giocate e -3 quanto a differenza reti. Cifre che alimentano pessimismo ma non chiudono del tutto la porta. Cifre che allungano di nuovo ombre su Lionel Messi e la sua statura di ‘campione normale'. Uno spiraglio c'è ancora ma molto dipenderà da cosa accadrà tra Nigeria e Islanda in campo venerdì pomeriggio (ore 17), solo allora si avrà un quadro più chiaro delle opportunità residue per la Seleccion.

Se la Nigeria (sconfitta dalla Croazia, a 0 punti e con -2 quanto a differenza reti) batte l'Islanda sale a quota 3 punti e sarà contro le super aquile che si deciderà il destino dell'Argentina. A quota 1 punto, vincendo salirebbe a 4 ma dovrebbe sperare nella buona vena dei croati sì da non consentire all'Islanda di fare bottino pieno. A quel punto, servirà capire le proporzioni della differenza reti per stabilire in caso di arrivo a pari punti chi è che passa.

Se la Nigeria pareggia con l'Islanda la situazione nel Girone D diventa ancora più intricata: super aquile a 1 punto come l'Argentina ma ultima nel gruppo a causa della differenza reti. Islanda a quota 2 e obbligata a battere la Croazia nell'ultima partita perché, in caso di vittoria della Seleccion contro la selezione africana la seconda posizione a quota 4 sarebbe appannaggio dei sudamericani.

Se la Nigeria perde con l'Islanda è lo scenario peggiore che possa capitare per l'Argentina. Con i geyser a quota 4 punti e l'Argentina ferma a 1 anche una vittoria contro la Nigeria potrebbe non bastare. All'Islanda infatti, contro una Croazia già qualificata, basterebbe anche un pareggio indolore per chiudere al secondo posto e fare la storia: dopo la qualificazione al Mondiale anche il passaggio agli ottavi di finale.

in foto: La classifica del Gruppo D, il girone dell’Argentina al Mondiale di Russia 2018

Allo stato dei fatti, quindi, la strada è tutta in salita e servirà sperare nella fortuna oltre che nella combinazione favorevole dei risultati per evitare il flop clamoroso: la finalista della scorsa edizione della Coppa del Mondo (sconfitta dalla Germania per 1-0) eliminata senza nemmeno superare la fase a gironi. Uno smacco troppo grande per Lionel Messi, già autore dell'errore commesso dal dischetto al debutto contro l'Islanda. Un tonfo inatteso, tale da provocare l'ennesima rivoluzione sulla panchina della nazionale con Jorge Sampaoli che si troverebbe in una posizione scomodissima.