Un doppio Musa e la Nigeria vola sulle ceneri di una Islanda che si fa beffare nella ripresa, dopo aver gestito per un'ora una partita il cui risultato (0-0) sembrava accontentare gli scandinavi. Non per la nazionale africana che nella ripresa si sveglia e fa suo il match con Musa che trova una doppietta che vale il momentaneo secondo posto nel girone guidato dalla Croazia.

La Nigeria riesce a far suo il match più importante e delicato del girone: contro l'Islanda sono arrivati tre punti pesantissimi che riescono a rimescolare per l'ennesima volta il gruppo che vedeva l'Argentina prima favorita e adesso ultimo fanalino di coda. Con la Seleçion a 1 punto dopo due partite e con la Croazia già matematicamente agli ottavi, adesso tutto sarà ancora una volta nei piedi della nazionale africana che nell'ultimo match, affronterà proprio la compagine di Sampaoli. Ma mentre i sudamericani dovranno solamente vincere sperando che l'Islanda non vinca con i croati, per strappare una qualificazione maledettamente complicata, la Nigeria potrebbe giocarsi la partita con due risultati su tre.

Un match che vale oro

Con l'Argentina sconfitta malamente dalla Croazia, la qualificazione agli ottavi per Nigeria e Islanda non è di certo un miraggio e la sfida di questo pomeriggio appariva come uno spareggio da dentro o fuori. Gli scandinavi partivano in vantaggio soprattutto mentale avendo impattato con Messi e compagni al debutto, aprendo di fatto la crisi dei sudamericani. La Nigeria si era dovuta chinare alla Croazia, oggi capolista indiscussa, 2-0 pur dimostrando qualche colpo buono.

Nel primo tempo, entrambe le nazionali però sono rimaste imballate e di testa e di piedi: pochissime le occasioni da gol, lo spettacolo è latitato per tutti i primi 45 minuti, con un risultato a reti inviolate che è rimasto fino al fischio dell'intervallo. L'unico acuto, proprio quasi alo scadere è stato dell'Islanda ma senza convinzione nè cattiveria.

Orgoglio Nigeria: doppio Musa

Un risultato che poteva far sorridere l'Argentina, inchiodata a 1 punto dopo due incontri e che avrà nella partita contro la Nigeria il match-ball per sperare in un accesso quasi miracoloso agli ottavi. Il tutto non per meriti propri ma per un girone decisamente mediocre in cui a brillare è stata solamente la nazionale di Perisic e Mandzukic.

Tuttavia nel secondo tempo proprio la Nigeria decide di provarci e alla prima chiara occasione da rete, riesce a infilare la malferma difesa islandese per la rete che spezza gli equilibri, mette in difficoltà in classifica i nordici e rilancia gli africani al secondo posto nel girone. Autore dell'ottimo gol, Musa che riesce prima a controllare in area e poi a girare di destro una palla che Halldorsson non riesce a respingere.

Nel finale, il bomber nigeriano trova anche la perla della doppietta personale, con un doppio dribbling in area e palla in fondo al sacco, per un 2-0 meritato. E se l'Islanda prova a riaprire il match nel finale, procurandosi un calcio di rigore all'80' ci pensa Sigurdsson a sciupare tutto calciando altissimo dagli 11 metri.