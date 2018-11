Quali saranno gli acquisti del Milan nella prossima sessione di calciomercato? Nelle ultime notizie sulle trattative ci sono numerosi obiettivi, anche alla luce dei tanti infortuni che hanno letteralmente falcidiato la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. Tutto lascia presagire un intervento massiccio dei rossoneri che dopo essersi già assicurati il colpo Paquetà, sembrano essere pronti a rinforzare la squadra con almeno un colpo di calciomercato per reparto.

Calciomercato Milan, il colpo Paquetà e gli altri acquisti brasiliani

Al momento l'unica certezza per il calciomercato del Milan è quello relativo all'arrivo a gennaio di Lucas Paquetà. I rossoneri hanno già definito e chiuso (nonostante l'inchiesta aperta dal club brasiliano) l'acquisto del duttile centrocampista offensivo 21enne. Quest'ultimo è un calciatore molto promettente che potrebbe fare comodo a Gattuso in termini di qualità e duttilità. Possibile il suo utilizzo sia come mezzala, che come seconda punta nell'attuale 4-4-2 molto utilizzato dal tecnico. E chissà che oltre a Paquetà non arrivino al Milan anche altri giocatori brasiliani, con l'uomo mercato Leonardo che potrebbe sfruttare appieno i suoi ottimi rapporti con i connazionali per realizzare altri colpi.

Quali obiettivi di mercato per la difesa del Milan a gennaio

Operazioni di calciomercato in entrata nella sessione di riparazione in ogni reparto per il Milan. Il motivo? I tanti infortuni che nelle ultime settimane hanno creato non pochi problemi ai rossoneri. Nel reparto arretrato la lesione al tendine d'Achille di Caldara, e il problema al ginocchio di Musacchio ha accorciato come si suol dire la coperta del tecnico Gattuso che ha le pedine contate. Ecco allora che un obiettivo concreto, come riportato da Sky Sport, potrebbe essere quel Rodrigo Caio del San Paolo, già cercato in passato.

Le trattative per centrocampo e attacco nel mercato di riparazione del Milan

Grandi manovre di calciomercato a centrocampo, alla luce dei 4 mesi di stop per Biglia e dell'infiammazione al ginocchio di Bonaventura che potrebbe costringerlo all'intervento chirurgico. Bisogna valutare anche la posizione di Montolivo, Bertolacci e José Mauri sul piede di partenza essendo in scadenza di contratto. Ecco allora che tra gli obiettivi delle trattative ci sono diversi giocatori: da Stefano Sensi del Sassuolo, a Lobotka del Celta Vigo che piace anche al Napoli. Per quel che concerne invece gli attaccanti, il nome più caldo è quello di Zlatan Ibrahimovic. L'esperto bomber svedese non ha mai dimenticato Milano, anche se per un suo ritorno in rossonero ci vorrà tutta l'abilità di Leonardo