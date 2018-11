Quando tornerà in campo Giacomo Bonaventura? Il centrocampista del Milan sta facendo i conti con un fastidioso infortunio che gli sta impedendo di giocare dal 25 ottobre in occasione della gara d'andata contro il Betis. Le ultime notizie sulle sue condizioni di salute non sono positive: il ginocchio sinistro del duttile calciatore offensivo di Gattuso, continua ad essere infiammato, e Bonaventura starebbe pensando anche alla possibilità di operarsi per risolvere il problema una volta per tutte.

Come sta Giacomo Bonaventura, perché il centrocampista del Milan può operarsi

A fare il punto sulle condizioni di Giacomo Bonaventura ci ha pensato Gazzetta.it. Il calciatore non sta giocando con continuità nel Milan a causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Non un problema grave per il centrocampista ex Atalanta, ma molto fastidioso. La sua ultima presenza in campo risale al 25 ottobre scorso in occasione della sfida di Europa League contro il Betis Siviglia. Da allora "Jack" è rimasto fermo ai box per cercare di guarire. Al momento però le cose non starebbero andando come da previsioni: l'infiammazione non si attenua in modo soddisfacente, motivo per cui Bonaventura sta pensando ad una possibile operazione chirurgica.

Quando tornerà in campo Jack Bonaventura

Se la prospettiva dell'intervento dovesse concretizzarsi, allora bisognerà fare i conti con un periodo di stop più lungo per Bonaventura che già nei mesi scorsi fu costretto a fermarsi per un mese per lo stesso problema. Una notizia che sicuramente rappresenta un problema per un Milan che sembra avere un conto aperto con la sfortuna. Al momento infatti i rossoneri devono fare i conti con le assenze di Strinic, Musacchio e soprattutto Caldara e Biglia, alle prese con problemi fisici più gravi del previsto. Una situazione che ha ristretto la coperta dell'allenatore del Milan che spera di non dover perdere anche Bonaventura. Quest'ultimo infatti aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, mettendo a referto già 3 gol. Un rendimento positivo per un calciatore molto utile per Gattuso, sia per la sua intelligenza tattica sia appunto per la continuità di prestazioni.