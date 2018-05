Tre giornate e poi il campionato di Serie A 2017-2018 sarà consegnato agli archivi. Il nostro è l’unico campionato tra i top 5 tornei d’Europa ancora aperto in chiave scudetto. Ma non solo. Già perché a regalare emozioni è anche la lotta per la Champions, che al momento vede 3 squadre coinvolte. Oltre a Juventus e Napoli, saranno Roma, Lazio e Inter a giocarsi l’Europa che conta fino alla fine, con le romane che al momento hanno 4 punti di vantaggio sui nerazzurri. Questi ultimi nella 36a giornata apriranno le danze affrontando in trasferta l'Udinese, uno scontro salvezza simile a quello che vedrà impegnata la Roma a Cagliari. Sfida casalinga per la Lazio contro l'Atalanta.

Udinese-Inter, imperativo vincere per Spalletti

Dopo la sconfitta rocambolesca sul campo della Juventus, l'Inter scenderà in campo domenica nel lunch match sul campo dell'Udinese reduce dal pareggio contro il Benevento che ha interrotto una striscia di risultati negativi. Una partita da non sottovalutare per Spalletti che affronterà la compagine del nuovo tecnico Tudor a caccia di punti salvezza. Vietato sbagliare per i nerazzurri che in caso di passo falso vedrebbero compromessa la corsa Champions. Senza gli squalificati D'Ambrosio e Vecino, nell'Inter spazio a Dalbert e Borja Valero con Candreva nel tridente con Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

Udinese (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; Balic; Lasagna.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, Dalbert; Borja Valero, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.

Lazio-Atalanta, sfida dal sapore dell'Europa all'Olimpico

Domenica 6 maggio alle ore 15, sfida dal sapore dell'Europa all'Olimpico con la Lazio che sfiderà un'Atalanta in piena corsa per l'Europa League. Un confronto con in palio punti pesantissimi per la qualificazione europea di entrambe le formazioni. Inzaghi dovrà fare a meno dell'infortunato Immobile che dovrebbe essere sostituito da Caicedo con a supporto Luis Alberto. Senza Parolo, altra chance per Murgia, mentre Radu uscito malconcio dalla sfida con il Torino potrebbe essere sostituito da Caceres. Nell'Atalanta, conferma in avanti per Barrow protagonista di un momento di forma super. Out Caldara, Palomino è favorito per una maglia da titolare in difesa.

Le probabili formazioni di Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, de Vrij, Luiz Felipe; Marusic, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Caicedo.

Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante, Gomez; Barrow.

Cagliari-Roma, incrocio testa-coda in Sardegna

Come Udinese-Inter, anche Cagliari-Roma posticipo domenicale della 36a giornata rappresenta una sfida in cui s'incrociano i destini di una squadra che lotta per la salvezza e una per la zona Champions. Diego Lopez è all'ultima spiaggia e dovrà fare a meno di Cigarini e Castan: spazio ad Andreolli con in mediana Barella, Padoin e Ionita al centro e Faragò e Lykogiannis sulle corsie. Nella Roma Di Francesco punta sul 4-3-3 con Under che tornerà titolare al posto di Schick.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma