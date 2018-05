Contro Atalanta e Crotone sicuramente non ci sarà, ma Ciro Immobile potrebbe farcela per quello che potrebbe essere un vero e proprio spareggio Champions ovvero Lazio-Inter. Il bomber infortunatosi nell'ultimo match contro il Torino sarà costretto a rimanere fermo ai box per 15-20 giorni e dunque riuscire a recuperare in extremis per l'ultima gara della stagione contro i nerazzurri in programma il 20 maggio.

Infortunio Immobile, condizioni e tempi di recupero

Nella giornata di ieri la Lazio ha fatto chiarezza sull'infortunio muscolare riportato da Immobile. Una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra per il ragazzo uscito in lacrime in Torino-Lazio. Sul problema fisico del giocatore e sui tempi di recupero si è soffermato Fabio Rodia, coordinatore dello staff medico biancoceleste, ai microfoni di Lazio Style Channel: "La prognosi approssimativamente è stimata tra i 15 ed i 20 giorni. Se sarà disponibile per Lazio-Inter? E' un'ipotesi, vediamo come si evolverà la situazione. Gli esami effettuati in quest'ultimi giorni hanno confermato una lesione di primo grado a carico bicipite femorale della coscia destra. Il centravanti è stato da subito sottoposto alle cure del caso e a un protocollo riabilitativo personalizzato che, lo stesso Immobile, svolge sia la mattina che il pomeriggio. Ciro sarà sottoposto ad un monitoraggio clinico giornaliero e ad un monitoraggio strumentale settimanale utile per la valutazione dell'evoluzione riparativa della lesione".

Ciro Immobile potrebbe recuperare per Lazio-Inter

L'obiettivo dello staff medico e atletico della Lazio è quello di provare a recuperare Ciro Immobile in vista dell'ultimo appuntamento stagionale. Il 20 maggio a Inzaghi farebbe comodo poter contare sul capocannoniere della Serie A per la sfida a distanza con Icardi. Il confronto diretto con i nerazzurri, potrebbe anche essere decisivo per la qualificazione alla prossima Champions. Al momento infatti la formazione capitolina, a braccetto con i cugini della Roma, ha 4 punti di vantaggio sull'Inter. Una situazione che se dovesse rimanere inalterata fino a Lazio-Inter renderebbe la sfida dell'Olimpico inutile ai fini della lotta per l'Europa che conta.