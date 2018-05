Non arrivano buone notizie per la Lazio e per Simone Inzaghi che rischia di aver perso fino al termine del campionato Ciro Immobile. L’attaccante, infortunatosi contro il Torino nell’ultimo match di campionato, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba destra. Lo stiramento non c’è, ma lo stop dovrebbe essere di circa 15-20 giorni. Il capocannoniere del campionato salterà sicuramente le prossime due partite e cercherà di recuperare per il match con l’Inter dell’ultima giornata.

Dunque un problema al bicipite femorale della gamba destra per Immobile che in giornata ha effettuato gli esami strumentali e che ripeterà gli esami tra mercoledì e giovedì. Il bomber di Inzaghi salterà con certezza le prossime due partite e correrà per esserci nell’ultimo match del campionato con l’Inter, che potrebbe valere l’accesso alla Champions League 2018-2019.

In questo momento la Lazio ha quattro punti di vantaggio sull’Inter e se dovesse mantenere questo vantaggio renderebbe di fatto inutile la sfida con l’Inter, naturalmente in ballo c’è anche la Roma, che ha gli stessi punti dei biancocelesti. Insomma tutto è ancora in bilico, e la Lazio spera di recuperare Immobile che farà di tutto per tornare a disposizione di Inzaghi, per giocare contro l’Inter e anche per difendere il titolo dei capocannonieri.

E sì perché adesso lo scettro di re dei bomber torna in bilico. Immobile ha realizzato 29 gol in campionato, Icardi lo insegue e con il gol segnato alla Juventus è salito a quota 27. Saltando due partite con certezza il bomber campano potrebbe rischiare di perdere il primato. Di sicuro Immobile pagherà questo stop anche nella classifica della Scarpa d’Oro. Per mesi ha cullato il sogno del successo, ma adesso Immobile dovrà cercare di mantenere almeno il piazzamento sul podio.