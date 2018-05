Lo sfogo in diretta tv sulla tattica e su quanto siano importanti i calciatori, poi il breve conciliabolo con Paolo Tagliavento (il quarto uomo della sfida contro l'Inter). Massimiliano Allegri parte da qui in conferenza stampa, spazzando il campo dalle chiacchiere di questi giorni usando l'arma che più gli piace: l'ironia tagliente. Finora era rimasto in silenzio e come lui la stessa Juventus che aveva scelto un profilo basso rispetto alle polemiche su Orsato, l'arbitraggio e quel siparietto nella zona mista del ‘Meazza'. Silenzio e fastidio, la versione lasciata trapelare da Vinovo. Le immagini e il procuratore federale, Giuseppe Pecoraro, che ha fatto una distinzione ben precisa tra ciò che può costituire motivo d'indagine e ciò che invece è eticamente biasimevole. Per la serie: non ci sono gli estremi per dare un seguito in tribunale a quanto accaduto a San Siro ma la sospensione assoluta del giudizio è altra cosa…

La verità è che In Italia piace fare un po' di commedia – ha ammesso Allegri alla vigilia della gara con il Bologna -. E in settimana è stata fatto uno spettacolo abbastanza lungo. Se la cosa mi ha infastidito? Fino a un certo punto perché le immagini hanno confermato un episodio che non esiste.

Silenzio, fastidio e un sorriso beffardo (quanto amaro, di quelli che ‘te l'avevo detto' stampato sul viso) a margine della due giorni di Champions che ha visto Bayern Monaco – contro il Real, proprio come accaduto alla Juventus – e Roma penalizzate da errori macroscopici dei fischietti ai quali il Var avrebbe posto rimedio. E magari adesso la finale di Kiev avrebbe altri interpreti.

Il Var non è un'emergenza ma uno strumento che aiuta molto se usato con criterio. In Italia siamo molto migliorati e lo stanno usando bene, credo che verrà usato anche in Europa. La Roma merita i complimenti perché ha fatto una grande gara e ha sfiorato la qualificazione. E anche il calcio italiano merita i complimenti visto che negli ultimi quattro anni una squadra che ha giocato 2 finali, 1 semifinale, la Lazio un quarto di finale.

Campionato agli sgoccioli: Bologna compreso, all'appello mancano 3 giornate alla fine del torneo con la Juventus che già domenica (in caso di vittoria coi rossoblù e mancato successo dei partenopei) potrebbe assegnare il settimo scudetto consecutivo ai bianconeri. Niente distrazioni, si pensi solo al successo e si lascino da parte le voci di mercato. Concetti semplici, semplici che Allegri ribadisce anche quando gli chiedono dell'interesse e dell'offerta presunta di 100 milioni del Bayern per Dybala.