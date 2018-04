Massimiliano Allegri urla alla squadra di riprendere la posizione, viene espulso, sbotta in diretta tv a Sky quando sente parlare di gioco e di schemi, poi si rende protagonista di un curioso siparietto con il quarto uomo, Tagliavento, nella zona mista di San Siro. Assieme all'arbitro Orsato, le cui decisioni hanno sollevato polemiche sia per l'interpretazione soggettiva del Var sia per l'ammonizione mancata a Pjanic (quella del possibile ‘rosso'), il tecnico della Juventus è uno dei protagonisti della serata del ‘Meazza'.

Il gol di Higuain nel finale ha fatto sì che ogni velleità di sorpasso del Napoli resti tale a 3 giornate dal termine del campionato. A Milano la ‘vecchia signora' se l'è cavata in extremis, anche per demerito dei cambi di Spalletti che in cinque minuti ha vanificato quanto di buono fatto dalla sua squadra costretta all'inferiorità numerica per 75 minuti a causa dell'espulsione di Vecino. Un altro passo verso il settimo scudetto è stato fatto… ma quanta fatica.

E' anche per questa ragione che l'allenatore ha concesso due giorni di riposo alla squadra: i calciatori tirino il fiato, stacchino la spina, recuperino energie poi si tornerà in campo martedì 1° maggio, a quattro giorni da Juventus-Bologna. Sfida di campionato che farà da prologo alla doppia trasferta nella Capitale: il 9 maggio per la finale di Coppa Italia contro il Milan, il 13 in casa della Roma (penultima giornata).

Il calcio leva, il calcio dà. Orgoglioso del carattere dei ragazzi, ora massima concentrazione per restare in testa fino alla fine.

Così ha scritto su Twitter il tecnico dei bianconeri che poco prima (come si evince in un video di Eurosport) aveva salutato il quarto uomo, Tagliavento, in zona mista con un tono molto confidenziale a giudicare da come si rivolge all'arbitro designato tra i collaboratori di Orsato. Lo stesso Tagliavento è stato oggetto di polemiche in Rete per un labiale discutibile e scovato dalle telecamere subito dopo il 2-2. Cosa dice? Secondo molti no "quanto recupero facciamo?" ma "facciamo il recupero e vinciamo".