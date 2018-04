Il finale di Inter-Juventus sarà ricordato a lungo. Per i due gol bianconeri in due minuti che hanno spezzato le resistenze nerazzurre e per quei labiali che stanno già facendo storia. Il primo, carpito a Tagliavento a bordocampo il secondo, – con sonoro annesso – di Allegri al quarto uomo. Due episodi che riaprono l'infinita polemica delle illazioni e delle polemiche con lo strascico di chi da sempre getta sale sulle ferite, alimentando il sospetto: la Juventus ha dalla sua parte gli arbitri?

L'operato di Orsato è stato considerato se non del tutto insufficiente, almeno inadeguato alle attese. Troppi tentennamenti, troppe decisioni dubbie, troppe revisioni sulle scelte adottate. Su Vecino, con il VAR a ‘consigliare' il rosso, o sul raddoppio di Matuidi dove proprio il VAR ha cambiato la prima decisione arbitrale. E poi il silenzio dello stesso VAR sull'intervento di Pjanic su Rafinha (da giallo, con il bianconero già ammonito in precedenza).

Una gara rovente, finita come peggio poteva finire per l'Inter ma che adesso ha portato la Procura della federcalcio ad alzare la guardia su questo finale di stagione dove tutto è ancora aperto: la retrocessione, lo scudetto, la Champions League. In questo senso il procuratore Giuseppe Pecoraro invierà un maggior numero di collaboratori a controllare la regolarità dello svolgimento delle partite determinanti per il vertice e la coda.

La Procura dovrà pronunciarsi

Ma c'è di più, Pecoraro dovrà esaminare – e pronunciarsi – sul siparietto tra Allegri e Tagliavento al termine della partita di ieri a San Siro e sul filmato che mostra il labiale dello stesso quarto uomo a bordo campo nella fase finale della gara.

Bel primo caso non ci sono dubbi su come sia andata la conversazione: "E' andato proprio bene, è stato bravo: promosso" le parole in ‘zona mista' di S.Siro tra Massimiliano Allegri e il quarto uomo Tagliavento con uno scambio di battute che potrebbero riguardare Orsato. In tutto sono dieci secondi del video di Eurosport col saluto di Allegri al quarto uomo "Ciao Taglia".

Nulla di condannabile, regolamento alla mano, ma di certo fuori luogo e fuori tempo da parte del tecnico bianconero perché c'è chi ipotizza che nell'episodio ‘incriminato' a bordo campo, Tagliavento, subito dopo il 2-2, non dica "quanto recupero facciamo?" ma "facciamo il recupero e vinciamo". E lo scambio di complimenti finale, dopo un finale così rovente e una conduzione di gara altamente criticabile, non doveva proprio starci.