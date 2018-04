Con l’incredibile, quanto rocambolesca, rimonta nei minuti finali della Juventus sul campo dell’Inter e l’inaspettata sconfitta del Napoli al Franchi contro la Fiorentina il distacco in classifica tra le due contendenti per lo scudetto è adesso di 4 punti con i bianconeri adesso ad un passo dal titolo. Per la squadra di Allegri infatti, dopo aver addirittura aumentato il proprio vantaggio in una giornata che avrebbe dovuto invece favorire i partenopei, l’unico scoglio rimasto tra lei e la conquista del 7° scudetto consecutivo, il quarto con Allegri in panchina, sembra essere la gara del 37° turno che li vedrà far visita alla Roma di Di Francesco all’Olimpico.

Per il Napoli di Maurizio Sarri adesso si fa molto dura in quanto per continuare a cullare il sogno scudetto non basterà infatti vincere le tre gare che deve ancora disputare anche qualora i giallorossi riuscissero a battere la Juventus alla penultima giornata. E non solo. Infatti anche in caso di arrivo a pari punti con gli scontri diretti in perfetta parità sarebbe la differenza reti la discriminante prioritaria e al momento i bianconeri hanno uno score di +59 contro il +45 dei partenopei. Detto ciò andiamo quindi a vedere nel dettaglio quali saranno le prossime 3 tappe di quello che comunque vada a finire è stato il duello scudetto più vibrante ed emozionante d’Europa.

36a giornata

Juventus-Bologna e Napoli-Torino

La 36a giornata difficilmente dovrebbe riservare sorprese per le due contendenti in lizza per lo scudetto. La Juventus affronterà in casa un Bologna già salvo senza più obiettivi (sabato 5 maggio, ore 20.45), stesso discorso per il Napoli che al San Paolo sarà di fronte al Torino di Walter Mazzarri (domenica 6 maggio, ore 15) che ormai fuori dalla lotta per la qualificazione alla prossima Europa League. I bianconeri potrebbero comunque già festeggiare la conquista aritmetica del titolo qualora dovessero battere i felsinei allo Stadium e i partenopei dovessero invece essere sconfitti in casa dai granata.

37a giornata

Roma-Juventus e Sampdoria-Napoli

Il vero spartiacque di questa serratissima lotta scudetto sarà però quasi certamente la 37a giornata nella quale la Juventus sarà ospite della Roma di Eusebio Di Francesco in lotta per un posto nella prossima Champions League, mentre gli uomini di Maurizio Sarri andranno a fare visita alla Sampdoria di Marco Giampaolo che, seppur ancora in corsa per le posizioni che valgono l'Europa League, è nettamente in calo rispetto a quella apprezzata nel girone d'andata. Ma come abbiamo già spiegato in precedenza anche un’eventuale sconfitta dei ragazzi di Massimiliano Allegri non basterebbe al Napoli per riprendersi la testa del campionato a meno che nel turno precedente i piemontesi non abbiano lasciato punti al Bologna.

38a giornata

Juventus-Verona e Napoli-Crotone

E se invece l’assegnazione dello scudetto dovesse protrarsi fino all’ultima giornata, ipotesi al momento poco plausibile, la lotta di vertice potrebbe addirittura intrecciarsi con quella per non retrocedere. Infatti la 38a giornata metterà Juventus e Napoli, entrambe impegnate in match casalinghi, difronte rispettivamente al Verona di Fabio Pecchia e al Crotone di Walter Zenga, con gli scaligeri che sembrano però, salvo ‘miracoli’, già condannati alla retrocessione in Serie B, mentre i calabresi dopo i recenti risultati positivi potrebbero addirittura arrivare già salvi all’ultima giornata che chiuderà l’attuale stagione.