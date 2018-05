Inter-Juve non finisce mai. Passano i giorni, eppure le polemiche per il derby d'Italia andato in scena al Meazza sabato sera non si placano. Non poteva mancare l'opinione dell'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti, che ha dimostrato di essere assolutamente d'accordo con le dichiarazioni del club affidate all'amministratore delegato Antonello. Intervenuto in occasione di un evento per l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Moratti ha parlato di situazioni "strane", che hanno fatto rivivere situazioni del passato.

Per Moratti Inter-Juve è una storia che si ripete

L'ex numero uno dell'Inter non ha usato giri di parole per dire la sua sul 2-3 incassato dall'Inter contro la Juve: "E' stata una sofferenza. Ti sei sentito coinvolto nuovamente dentro la storia di una volta, che non finisce mai, ma che mette l’Inter in condizione di avere un suo carattere e le sue caratteristiche, che sono sempre uguali quelle dell’Inter, come sono uguali quella della Juve. Non dico vittimismo ma essere comunque vittime di situazioni strane. Questo ha portato gli interisti ad essere ancora più interisti".

La critica ai cambi di Spalletti in Inter-Juve

Moratti comunque prova a guardare il bicchiere mezzo pieno criticando però anche le scelte di Spalletti, e in particolare il tanto discusso cambio Icardi-Santon: "E' stato un fatto eroico aver resistito fino al minuto 85 in 10. Alla fine si poteva mantenere quell'eroismo per altri cinque minuti e la partita finiva diversamente e forse senza cambiamenti alla fine avremmo portato a casa la partita".

Moratti, Ceccarini e il Var

Entrando nello specifico degli episodi arbitrali, Moratti non si spiega la mancata seconda ammonizione a Pjanic e considera comunque Orsato, lontanissimo da Ceccarini, arbitro del memorabile Inter-Juve del fallo di Iuliano su Ronaldo: "Orsato come Ceccarini? No, quello è stato ‘meraviglioso’. Il fallo di Pjanic è stato parte della guerra che c’era in campo, poi c’è stato un altro fallo su Cancelo. Diverse cose non quadrano. Non prenderei quello che è successo nel '98 come termine di paragone rispetto a sabato scorso. Posso dire che ho visto di nuovo le immagino di allora e non capisco come Ceccarini abbia potuto dire che era fallo di Ronaldo". A prescindere dal derby d'Italia comunque promosso il Var: "Non prenderei quello che è successo nel '98 come termine di paragone rispetto a sabato scorso. Posso dire che ho visto di nuovo le immagino di allora e non capisco come Ceccarini abbia potuto dire che era fallo di Ronaldo".