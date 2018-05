La Juventus è tornata a + 4 sul Napoli dopo la vittoria contro l'Inter e domani sera ospiterà il Bologna all'Allianz Stadium nell'anticipo della giornata numero 33 della Serie A. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di regalare altre speranze agli azzurri nelle ultime due gare e con i rossoblù di Donadoni vogliono mettere le cose in chiaro subito anche perché c'è interesse a risparmiare energie in vista della finale di Coppa Italia con il Milan del 9 maggio allo stadio Olimpico di Roma: potrebbe essere la quarta affermazione nel trofeo della coccarda per la Vecchia Signora ma i rossoneri non vorranno fare la parte della comparsa, anzi.

Qui Juventus, non c'è Mandzukic

A centrocampo Allegri non avrà sicuramente lo squalificato Pjanic mentre in attacco il tecnico ha espressamente fatto capire che saranno Gonzalo Higuain e Paulo Dybala a formare il tandem offensivo. Mandzukic rimarrà a riposo in vista della finale di Coppa Italia e anche perché dopo Bologna ci sarà la trasferta di Roma. Si va verso il 4-3-3 col ritorno della Joya dal 1′ e Cuadrado in panchina.

Qui Bologna, torna Destro

Roberto Donadoni contro la Juventus potrà avere a disposizione Mattia Destro, che si candida per una maglia da titolare anche se c'è da battere la concorrenza di Rodrigo Palacio. La punta argentina sembra favorita sull'ex Roma e Siena. Indisponibili Gonzalez e Pulgar. Oltre a De Maio, nel reparto difensivo resta Romagnoli. In mezzo al campo vengono confermati per Nagy, Crisetig e Poli. Orsolini, che non è al meglio, si gioca una maglia con Di Francesco (favorito).

Le probabili formazioni

JUVENTUS: Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

BOLOGNA: Mirante; Mbaye, S. Romagnoli, De Maio, Masina; Poli, Crisetig, Nagy; Verdi, Palacio, Di Francesco. Allenatore: Donadoni.