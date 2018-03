Avere una buona squadra che sa giocare al calcio è una delle qualità principali per riuscire a dominare le gare e raggiungere i propri obiettivi. Eppure, nel football, l’essenza del gioco risiede nella capacità delle squadre di segnare e fare un gol in più rispetto all’avversario. È, dunque, in questo particolare aspetto che subentrano i bomber, i calciatori dal killer istinct in grado di togliere le castagne dal fuoco e segnalarsi come gli elementi più imprescindibili della pista.

E così, nel contesto descritto, vediamo quali sono, dall'Inghilterra all'Italia, i cannonieri capaci di risolvere con i loro guizzi ed il loro congenito fiuto del gol le partite più ostiche rivelandosi i talenti più decisivi d’Europa.

Immobile-Aguero, Lazio e Manchester City sono in una botte di ferro.

in foto: Immobile, la punta più decisiva della Serie A (Transfermarkt.it)

In testa a questa speciale graduatoria che vede protagonisti i goleador più importanti del ‘Vecchio Continente’ troviamo un duo che, se giocasse insieme, sarebbe davvero devastante. Parliamo, nello specifico, di due campioni del lignaggio, della classe e, appunto, dell’efficacia di Immobile e Sergio Aguero, rispettivamente, in forza alla Lazio ed al Manchester City.

I due cannonieri, infatti, risultano essere quelli che, a questo punto della stagione 2017/18, hanno messo a referto più gol decisivi sbloccando, arrotondando o chiudendo gare comunque difficili. Il loro conto è di 8 determinanti reti che però hanno avuto un peso differente. E sì perché nel caso dell’argentino, a proposito più avanti rispetto a tutti in Premier con Morata, Kane e Sterling a -3, un’importanza leggermente inferiore nell’economia dei risultati dei Citizens con un contributo con queste 8 segnature che hanno portato il 33,3% delle vittorie totali a Guardiola e compagni.

Un risultato significativo ma meno brillante di quello dell’italiano che, oltre ad essere il capocannoniere della Serie A e l’uomo più decisivo del ‘Bel Paese’ con un netto +2 su Icardi, ha portato a Inzaghi ben 8 delle 16 vittorie biancocelesti.

in foto: il conto degli attaccanti più determinanti della Premier League (Transfermarkt.it)

Bundes, Liga e Ligue 1 a quota 6 gol.

Al secondo posto, anche se il podio non sembra doversi completare in questo specifico aspetto, tre delle migliori cinque leghe europee: Liga, Bundesliga e Ligue 1. E sì perché in questi tornei tutti i cannonieri più risolutivi del singolo panorama nazionale, non superano i 6 gol adagiandosi, dunque, un gradino sotto i predetti Immobile e Aguero.

in foto: i calciatori più decisivi della Liga (Transfermarkt.it)

Iago Aspas re della Liga.

Tuttavia, volendo cercare di formare una precisa classificazione dei talenti in questione, potremmo analizzare la forza dei gol segnati da questi precisi cannonieri in termini di punti pesanti portati a casa grazie alle loro giocate vincenti. E così, al terzo posto, troviamo lo spagnolo Iago Aspas capace di mettere a referto, come detto, sei segnature determinanti col suo Celta Vigo regalando a mister Unzué qualcosa come il 60% delle 10 vittorie stagionali dei suoi.

Uno score eccezionale non eguagliato da nessuno nel ‘Vecchio Continente’ che lo porta ad essere un autentico killer in piena corsa, oltre che per la ‘palma’ di bomber più efficace d’Europa di qui a fine stagione, anche per una convocazione con la Roja per i mondiali in Russia.

in foto: i calciatori più risolutivi della Ligue 1 (Trasnfermarkt.it)

Balo spietato, il Nizza s’inchina alle sue prodezze.

Appena fuori da questo podio, invece, rintracciamo una bella, bellissima sorpresa made in Italy, ovvero: Mario Balotelli. L’ex Milan e Manchester City, infatti, all’Allianz Riviera ha ritrovato la condizione ed i giorni migliori ritornando a fare, pure al meglio, il suo lavoro: quello di realizzare gol e portare a casa lo scalpo di tanti, tantissimi portieri.

E così, nei suoi 13 gol stagionali in Ligue 1, ve ne sono addirittura 6 dal peso specifico differente con una rete che s’è trasformata non solo in una gioia personale ma anche in 3 pesantissimi punti per il suo Nizza. Il tutto, strizzando l’occhio ad un suo possibile rientro in Italia e ad una, oggi sì meritata, convocazione con gli azzurri.

in foto: Lewandowski domina nella Bundes (Transfermarkt.it)

Lewandowski kaiser di Germania.

Infine, per chiudere questa nostra rassegna, ecco spuntare il polacco Lewandowski che, assistito al meglio dalle sue mezze punte, sta ripetendo le sue solite cifre statistiche anche in questa stagione 2017/18.

E infatti, le 20 reti in Bundes in 23 gare totali dimostrano la forza e la costanza di uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione capaci, col predetto senso del gol, di bucare le difese avversarie e trafiggere i portieri di Germania risultando, anche, nel 31,6% dei casi, determinante per la macchina da guerra chiamata Bayern Monaco.