Dopo quattro stagioni, diversi successi e una valanga di gol segnati, l'avventura di Robert Lewandowski al Bayern Monaco potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. L'attaccante polacco, in rete anche nel recente match di Champions League con il Besiktas, ha infatti divorziato dal suo agente e sarebbe pronto a lasciare il Bayern Monaco.

Il motivo della separazione tra il giocatore e Cezary Kucharski, che da dieci anni cura gli interessi del bomber bavarese, sarebbe da ricercare nella voglia di Lewandowski di cambiare aria e di provare una nuova esperienza in un campionato più equilibrato rispetto alla Bundesliga. Vincolato al Bayern dal contratto fino al 2021, il polacco avrebbe dunque scelto di affidarsi a Pini Zahavi: procuratore israeliano tra gli artefici della trattativa che ha portato Neymar in Francia.

Anche Inter e Juve interessate a Lewa.

Autore di 29 gol in 33 partite in questa stagione e accostato anche ad altri due grandi procuratori come Mino Raiola e Jorge Mendes, Robert Lewandowski è da tempo nel mirino di almeno quattro grandi squadre europee: Paris Saint-Germain, Barcellona, Chelsea e Real Madrid. A lui potrebbero però fare un pensiero anche la Juventus e l'Inter, soprattutto se i due club dovessero perdere per strada Paulo Dybala o Mauro Icardi.

In casa Bayern Monaco, giusto per non farsi trovare impreparati, la dirigenza pare che abbia già trovato l'eventuale sostituto di Lewandowski. Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, il nome scelto dai bavaresi sarebbe quello di Timo Werner: attaccante 21enne del Lipsia. Autore di una doppietta al Napoli nel match d'andata di Europa League, il nazionale tedesco ha già raggiunto una valutazione di oltre 50 milioni di euro ed è seguito anche lui da club come Real Madrid, Chelsea, Liverpool e Manchester United.